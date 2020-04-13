武漢8日解封，標誌大陸本土疫情傳播已基本阻斷，儘管仍面臨境外輸入及第二波感染威脅，但可以確認，疫情控制已取得階段性成果。縱觀兩個多月戰疫過程，早期確實出現一些判斷錯誤、反應遲鈍等問題，但仍有可圈可點之處。可以說，在14億人口，加上春運高流動因素下，獲得基本控制的局面來之不易，背後凸顯了制度特色、文化傳統與人道、醫道關懷，給世界提供了可思考之處，對台灣亦是一面借鏡。

首先，在制度面，政府主導的合力抗疫模式，展現了高度效率。集中力量辦大事，是大陸制度一大特點，何謂大事？衡量標準是民眾利益的大小。應對疫情過程中，大陸高層屢次強調，「把人民的生命安全和身體健康放在最高位置」。在此理念之下，提出「應收盡收，應治盡治」思路，湖北和武漢醫療資源告急，北京通盤調度，4.2萬醫護人員在短時間內馳援湖北，19省分對口支援湖北各個地市；不到兩周時間建成了火神山、雷神山醫院，火速建立了16座方艙醫院。

國務院成立應對疫情聯防聯控機制，各個部委協同配合。由能吏幹將、各領域頂級專家組成中央指導組，坐鎮第一線，對湖北防疫進行定向指導與資源協助，疫情應對前期地方政府作為不力，進行了果斷的換帥、問責，體現體制自身的糾錯力；面對公共衛生短板，坦認不足並著手進行修復，展現了高度的效能。中共從大局和戰略上著想，有能力調動人力和資源，適時呈現統領能力。

各國政治制度不盡相同，各有特色，但在傳染病毒面前，政府必須秉持以人為本的精神，形成政策合力，在最短時間內動員必要力量，才能跑贏病毒的傳播。美國國力依然遙遙領先世界其他國家，但疫情控制問題上，並未能展現應有的能力。

其二，在文化面。集體主義觀念下的自律意識，使得民眾配合度更高。防疫期間，大陸民眾配合防疫需要足不出戶，數十天宅在家中。若出門，口罩戴好、保持距離，過去握手打招呼的習慣也改成了招手。做到這些固然不容易，是對個人社會行為模式的一種改變，背後離不開儒家文化中集體主義精神和克制精神的支撐。是否戴口罩曾在西方一些國家引發激烈的討論，實質是對自由與自律的爭論。

西方文藝復興之後對自由至為崇尚，是人性的解放與進步，但在自由價值與生命價值呈現張力時，宜適當收斂自由，以換取對生命的保護。這種收斂是暫時的，利己且利他的，將收穫更多的自由。大陸網民曾言「人若沒了，哪還來人權呢？」這提供了一種現實的衡量視角。除了大陸以外，台灣、日本、南韓、新加坡等在形勢嚴峻的情況下，相對較快控制住了疫情擴散，一定程度上歸因於儒家文明的浸染，使得民眾在防疫態度上更為配合。

其三，在社會面。社會治理網格化有助於防疫工作精細化。習近平9日給武漢東湖新城社區工作者回信，稱讚廣大社工在防疫中的貢獻。知名「戰疫」專家鍾南山認為，大陸社區居民「戰疫」居功厥偉，他們有很強的自我防護意識，比如戴口罩、與人交往保持距離等，因此他不太擔心大陸會出現第二波大爆發。

社區是大陸應對新冠肺炎疫情的基礎點，以社區、街道和村為基本儲存格，以社區內的管理人員為主體，由公務人員與義工，借助大數據整合民眾的資訊和需求，從資訊錄入、測量體溫到給隔離期居民買菜、服務等，工作十分細緻。台灣社區發展十分成熟，里幹事是防疫的基礎力量，在居家檢疫查訪工作上，任務也十分吃重。未來若爆發大規模社區感染，一旦被迫封城，里幹事責任會更艱鉅，大陸，尤其武漢這一方面經驗豐富，屆時相信大陸會樂於分享經驗。

大陸的做法富有成效，不代表其他地區可行。但各地積極探索抗疫模式，有助於相互參照、借鑒，共同戰勝疫情。兩岸政治制度不同，但應當更多看到互補性。在兩岸政治互動僵局下，共同防疫實在是最好的契機，可惜蔡政府無意於此。