全球疫情持續燃燒，台灣連月來抗疫有成，讓民進黨政府起了心機，大肆行銷政績，但過度老王賣瓜，是經不起檢驗的。首先，政府一再宣傳「電子圍籬監控系統」的成功，可整套輸出國際。其實電子圍籬並非高科技、大數據，不過是將法務部監控假釋犯的電子腳鐐改成手機版罷了。

雖然政府強調不是用GPS手機定位資訊監控，沒有隱私問題，但擷取手機所在位置的基地台資訊仍需追蹤手機訊號，在《經濟學人》的定義裡已屬中度侵犯隱私程度，僅次於新加坡與南韓。很遺憾地，政府以防疫優先的藉口，含混解釋資料源，不願面對侵犯隱私權的質疑。

目前台灣已有超過55000人需居家隔離，若疫情蔓延，監控人數勢必擴張，將形成一個龐大而沒監督的個資資料庫。儘管政府宣稱疫情過後，不會保存這些資料，但在沒有法源及立法院監督的情況下，如何銷毀將成黑箱作業。因疫情之名被擴張的行政權對掌權者無異是浮士德誘惑，政府又如何可能自願繳械呢？於是，疫情過後，一個存在於暗黑角落裡的數位「人二」可能復辟。

民進黨利用網路非法擴權早在去年大選間，調查局內成立假訊息防制中心就開始了。以掃除不利政府之假新聞為名的網路言論監控，比較容易受到反對黨與自由派的抨擊，但以疫情之名而開展的監控，就可堂而皇之、毫無忌憚地剷除各種民進黨認定的「危及國家安全」言論。調查局高調宣揚2小時內比對出在line平台散播鼓吹民眾屯糧及提款訊息的源頭，其實是用釣魚手法。

由於line訊息設定為加密，調查局無法經由API介接line後端平台直接解讀訊息及個資，故調查員潛伏在各群組裡，反向逐一追溯鎖定訊息的發送者，直至源頭。這中間如何使民眾願意提供上一層分享者資訊，少不了言語上的利誘脅迫。而一般民眾面對警調詢問時的權益、知識都付之闕如，哪經得起警調的再三盤問。這種手法完全不合目前刑事偵查的程序正義。

部分政府的數位防疫行銷甚至有些走火入魔了。政府計畫推出每人每網路支付平台最高3000元的折價券，以鼓勵消費，振興經濟。且不說指定的5種支付平台目前市占率都不高，不利消費；民眾如想得到最大補助金額15000元，必須要消費60000元，相當於自付45000元，1個3口之家就必須支出13萬5000元。試問民眾如因疫情而手頭拮据，又如何有能力負擔這筆額外支出？

民進黨政府應認知防疫與救經濟不可兼得，能夠有效控制疫情已屬優等，但若貪心蛇吞象，還想要得到國難政績，反可能吞噬了抗疫成果。

（作者為元智大學資訊管理學系教授）