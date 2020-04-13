總統蔡英文下個月就要就職連任，兩岸的氣氛對比4年前，不但倒退，更是辜汪會談以來，最緊張時刻。之所以稱之最緊張，在於先前兩岸危機，只存在於官方，眼下的危機，卻是兩岸民間喊打喊殺。

在之前，無論兩岸關係多麼緊張，台灣不會有人懷疑自己是中國人、兩岸是一家人，如今在綠營執政4年來，兩岸民間敵意急遽升高，新冠肺炎這場大考，沒讓兩岸因此合作防疫，反而藉機大玩兩岸脫鉤。

綠營內也有不少人看到危機站出來，如亞太基金會董事長許信良呼籲勿再用武漢肺炎，日前也找諸多深藍學者至基金會開會，了解他們的看法；一群曾就讀政大的陸生，最近自發向母校捐贈口罩，他們知道陸生身分敏感，因此低調行善，以政大北京校友會名義寄出。該校友會連同陸生及台生，已募集3萬7千多個口罩，預計近日運抵台灣。政大國關中心主任寇健文說，目前兩岸關係冰冷、還看到這樣的關心與善意，顯得難能可貴。

一般來說，兩岸溝通管道有四層，一是官方往來，二是私下密使，三是如學者等二、三軌，四是民間交流，其中最重要的，無非是二與四，二可以告知對方真實想法，四是交往得以進行的基礎。當前，520前，看不到有密使管道，四的基礎則搖搖欲墜。

當前要解決眼下兩岸危機，還是有賴總統蔡英文直接出面才有用，如要相對平穩度過520，是到了公開呼籲民眾，別把對岸人民當敵人的時候。