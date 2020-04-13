北市酒店女公關染疫，中央流行疫情指揮中心扮關公揮起大刀，要求所有男女坐陪的酒店、舞廳暫停歇業，看在老司機眼裡，春城無處不飛花，就算疫情再嚴峻，色字頭上一把刀，老祖宗流傳下來千年的生意還是難禁絕。

新冠肺炎爆發之初，酒店、舞廳等聲色場所首當其衝，常上門的台商、黑幫兄弟等政商名流，擔心被傳染望而卻步。1名染疫台商跑到金芭黎舞廳趴趴走，還被舞小姐舉報挨罰，只是「護國舞小姐」沒了工作，還被封殺，中央也未因此斷了舞廳、酒店生路。

然全球紅燈區隨著疫情發燒熄燈。荷蘭關閉阿姆斯特丹紅燈區，新加坡的芽籠紅燈區也門口羅雀。德國更強制關閉妓院，數千名外國性工作者露宿街頭，日本甚至傳出歌舞伎町風俗店多名小姐染疫，嚇得大阪紅燈區上百家決定超前部署停業。

但1名「難言之癮」的生活單純女子確診，被起底竟是酒國名花後震驚社會，迄今匡列總接觸者多達123人，這回政府不手軟下令酒店和舞廳即刻關門，其他夜店等娛樂場所也要保持社交距離，只是酒店養活的豈僅陪酒小姐，牽連其他酒水行業不在話下。

從法理看，合法店家按規定繳稅，政府不得任意要求關門，小姐若沒有色情性交易，也無違法之處，警察更不可違反比例原則站崗要脅，但在防疫超前部署的尚方寶劍下，警察每晚臨檢走在灰色地帶。

就情而言，行政院長蘇貞昌允諾若這些場所從業人員因此沒有工作，將比照一致的紓困辦法給予照顧，但紓困總不能拿花名冊撒錢，也無法解決從業者生活燃眉之急，況且性質相同的小吃部、阿公店等照開，政府防疫搞雙標，色情轉入地下，不僅防疫破口，更是治安死角。