防疫中心指揮官陳時中部長至今仍稱新冠肺炎為「武漢肺炎」，而且被外媒質疑是否有歧視之嫌時，說這是「俗稱」，然而這並非事實。最早病毒爆發在武漢，大家不知怎麼稱呼，因此大陸內外確實稱它為「武漢肺炎」，但在WHO正式命名為Covid-19後，全世界政府首長和醫界人士均遵循不以地名稱呼的道德準則，避免歧視，一律稱為Coronavirus或Covid-19。陳部長是目前全世界唯一仍堅持「武漢肺炎」歧視稱呼的衛生首長。

當然，川普總統曾經是例外，不久前川普總統帶領白宮防疫團隊召開記者會。一開始他稱為Chinese Virus，白宮防疫團隊的專業指揮官當川普的面，一概稱Covid-19，包括總統的醫官也是，他們維持了醫學專業人士的良知、尊嚴和風骨，至於美國主流媒體，除了被自由派批評為「種族主義的豬」的某些福斯新聞主持人不時碎碎念之外，一律稱為Covid-19。國務卿蓬佩奧要在七國外長會議聲明中使用「武漢肺炎」，遭到其他國家一致反對。後來，各界批評聲日漲，尤其美籍華裔遭到歧視性攻擊事件，川普也表示不再稱Chinese Virus。所以，中美對病毒稱呼並無真正衝突，只是川普個人善變的問題。接著，隨著疫情日益慘烈，美國主流媒體也開始從批評中國大陸轉為批評川普，不斷地挖掘川普團隊的種種缺失。最近批評最激烈的是前美國駐聯合國代表蘇姍萊斯在紐約時報寫的評論，她寫道：「川普政府讓聯合國和七國集團陷入癱瘓，無恥地堅持貼上『武漢病毒』的標籤，放棄了在國際上的領導地位…成千上萬的美國人將枉死，川普只有停止說廢話…。」請注意，這是美國極具份量前外交官所使用的句子「無恥地堅持貼上『武漢病毒』的標籤」。因此中美對病毒稱呼並無真正爭執，基本上只是川普個人善變的問題。

陳時中部長說不如防疫學台灣，目前Deep Knowledge Group公布疫情中全球最安全的五個地方：以色列、新加坡、紐西蘭、香港、台灣，都是地方小或人口少，容易管控，並非巧合。臺灣5萬人居家檢疫，監督人力就已超越負荷，實際上盯不了了。美國上千萬人居家隔離，那來人手監督？何況不少拒絕集會禁令的狂熱宗教團體，或者大城市的陰暗街道，連警察都不敢單獨進去，或者森林裡的武裝民團社區擁有火力強大的槍械。那裏如果染病，請問可否請陳部長示範如何帶人進去監督隔離呢？請問如何學習台灣呢？

就像紐約州州長古莫所說，防疫工作是馬拉松，不是短跑衝刺，所以最好不要前一百公尺衝到前面就宣稱贏了。就全世界的範圍來看，由中國大陸傳出去的感染其實案例不多，真正的危機在於各國防疫失靈的社區感染，並由歐洲和美國傳播世界的超級病毒，一發不可收拾，連陳部長碰到來自美國的病毒也變得瞻前顧後，防線瞬間被攻破。至於接踵而至的失業與經濟海嘯，將是嚴苛的考驗。此時成天頒獎盃給自己，上演蔡政府本土偶像劇，只會造成輕忽的嚴重後果。陳時中說台灣沒有歧視，自己卻成天把歧視性的「武漢肺炎」掛在嘴邊。或許，總統府可否正式用英文「武漢肺炎」公開向國際發幾條推特，看看反應如何？何必內外兩種臉色？陳部長說未來每一句話都會被檢驗，當然，也包括了他自己的。

（作者為資深媒體人）