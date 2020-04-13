武漢經過76天圍城後宣布解封。本質上對新冠病毒肆疫全球持續向上攀升的情勢來說，可作為一個如何控制的實證指標。自1月23日武漢宣布封城起中國大陸為全球第一個疫情慘重受災國家，但二個多月以後，原為免受病毒侵襲天堂的美國反以五十萬確認名列全球第一，其他義、西、法、德緊追其後，確診超過十萬例以上，中共反而成為全球第六名繼續維持八萬一千餘人。這個紀錄令人羡慕，但也遭到西方國家妒嫉。英國下議院外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）表示，中國「操弄關於病毒的重要資訊，以便保全政權形象」。美國國會聯邦眾議員瑞森紹爾更提出決議案拒絕資助世界衛生組膱，因為「美國納稅人的錢不能用來宣傳中共謊言。」批評中國大陸聲音不斷，但事實會說話，武漢終於成為全球第一個「解封」者。中共的疫情治理應從實證上求得檢驗方能判斷是不是謊言。

令筆者最為不解者，中共幅員廣大，上海與紐約同為千萬人口大都市，為何紐約市竟然為紐約全州確診17萬人的一半，全市死亡5820人。而上海市的確診人數僅為552人，死亡7人，如何做到控制如此嚴密，顯然中共的防疫政策治理有其獨到之處，值得研究。為解此迷津，筆者利用過去與大陸建立的學術關係網絡，進行一次較深入的調查，終於感到中共的防疫政策不是謊言，真是一步一腳印，嚴密控制到病毒無孔不入的特性，防疫措施也亦步亦趨，務必使病毒消滅。下面筆者援引研究調查中「本土防疫」及「境外防疫」各一例提供讀者參考：

案例一：本土防疫。本案為筆者一個來台就讀過的學生A君，其父母由浙江海寧一個三級城市欲到上海探視其女兒的過程：

1、A君爸媽自家社區前由社區物業管理人員及居委會調查出門的理由。

2、海寧到上海A君父母選擇自駕。在出海寧地區及浙江省高速公路收費站由交警及防疫人員檢測體溫、詢問出行目的。如認非必要旅行一律勸返回原地。

3、A君爸媽進入其社區前同樣遭遇 測體溫、問來歷等措施，如認為是非必要的旅行一律勸返。

4、當A君爸媽順利能進入家社區後，必須要自我隔離14天才能出門。

5、A君父母回海寧市後仍要面臨「自我隔離」14天。

A君對筆者言， 一般民眾就算不怕被感染的風險想要出門，這一道道關卡下來，大範圍流動的可能性就會被重重檢測關卡控制住。防疫效果明白可見。

案例二：境外防疫。本案為筆者連襟B君，在上海的美國公司任職。欲由美國舊金山家中返回上海。在我的調查中發現這是一場中共對境外人員「嘆為觀止」的防疫大陣戰。更感到台灣境外防疫何以有如此多的破口，本例可作註腳。

由於美國與大陸直飛航班取消，B君唯一的選擇是3/18飛東京，隔日搭全日空航班在3/20中午到達上海浦東。從東京飛上海的航班上即展開防疫過程極為細密，筆者受篇幅限制總結下面十三個防疫步驟觀察其堵住可能的破口：

1.機上開始個人基本資料申報及面談作業，待確認通知後才能下飛機。

飛機到達後，告訴旅客先填好表格（個人資料，從那裡來，經過幾個地方，有無好幾項症狀）等待通知才能下飛機。

2.下機先由海關人員面談確認旅行目的，及居家相關資訊。

分配接受面談的是一位資深，年齡有四五十歲的海關人員。詢問內容包括：為什麼來上海、去美國幹嘛、在中國住何處、與幾個人同住、家裡有多大、幾室幾衛等。

3.再由移民官員面詢資料及證照查驗。

再填一些表格後，然後去正式的移民局視窗，又一度接受面對面的詢問，此時其他自助通道，現在全部關閉。

4.緊接行李X光作業及開箱與防疫有關的檢查。

接下來就是拿托運行李，過X光檢查。拿了行李後又是接受與防疫有關的檢查。此時大約是飛機到達（11:25）後的一個半小時。

5.前往住宅地區管轄人員申報及面談，並確認是屬於那個「街道」管轄。

B君被分配到居住的靜安區桌子前報到，有三個工作人員，問了很多問題主要是確定是否為一個人住，（如果有其他家人，那麼其它家人也要同樣隔離14天），而且確認是屬於那個「街道」管轄。

6.隔離方式選擇：集中隔離或自家隔離。B君選擇了「自家隔離」。

此時要面臨選擇隔離的方式，如果選擇集中隔離，他們提供了幾個賓?加以選擇，價格是三百多到四百多人民幣一天，有的包送飯，有的要自己叫外賣。B君選擇了「自家隔離」。

7.由警車護送作旅客強制做核酸檢測取樣。

然後上巴士等候，一個多小時後才由一部警車閃著燈開道去市區，先將要「集中隔離」旅客放下，我們「自家隔離」者隨車到彭浦鎮（還是在上海）一家好像是廢棄的診所門口停下（下午5:47）等候，一段時間後依序每一個旅客做「核酸檢測」取樣。

8.旅客統一集中入廁。每間使用完畢，遂一立刻做清理消毒。

到了八點車載我們進入一個小院子，大門關好後，警衛或保安在門口把守，吩咐一個接一個去上廁所，因為B君年齡最大尿急最先進去，一看共有六七間全部新裝置好的廁所，但是只能用指定的一間，使用完畢，有全部防護裝備的工作人員立刻做清理消毒。

9.緊接著進行口腔唾液採樣，口腔上下左右沾口水放入塑膠袋內。

再回車上等所有人用完廁所，又開始進行個人逐一採樣，每人拿一個棉花球的棒子在口腔上下左右沾口水然後放入塑膠袋內，過程中前後有三個工作人員三次和採樣人核查證件和照相。

10.強制旅社過夜等待檢驗報告，晚餐自理，由管理人員送到房門口自取。

等全部人做完採樣，車子閈去上海賓館，一個一個拿行李，填表，核對證件，照相，並告訴規定不可出房門，然後就睡覺等通知。晚餐自理，但只能送大門口再由管理人員送到房間門口自取。（每個房間門口都有一張桌子可以放送來的外賣。房間內四瓶水，一條毛巾，沒有空調。）

11.驗證通過後次日警察護送自家隔離社區報到。

第二天早上，告訴B君帶行李在八點半下樓，然後同樣有警車在後面跟著一家一家送到「自家隔離」社區門口。那時B君方感覺測試沒問題了。

12.由居所社區人員接管監護。

約十一點半左右到B君社區門口，又是填表，簽名自家隔離同意書，然後由保安、護士和社區居委會的陪同到B君居所，並發給一袋有溫度計、酒精噴射二瓶、擦紙、口罩、酒精棉花球等等，加上微信號，每天兩次要求報體溫。垃圾放門口，有?人收，外賣必須由社區保安送到自家門口。

13.在住戶門前裝置感應器控制14天自家隔離動態。

在B君房門裝上感應器，只要一開門，他們就知道。這樣過了十四天，便通知可以出去了，下午有人來把門上的感應器拆了。但現在每人進出大門都要量體溫。

這是一個正常旅客檢測的必要過程。受訪的一位教授也不諱言，也只有在中共這樣的威權體制下才有可能，但在生命可貴的大前題下，人民沒有討價還價的餘地。如仍認為中共防疫為謊言只有自己騙自己了。

（作者為中國文化大學政治系講座教授）