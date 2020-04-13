外交是一種藝術，雖說國與國之間的關係本質上是力與勢的交錯縱橫，但情感因素往往也在其中扮演關鍵角色。今天我在政治學課堂上講授的是：利益團體，政治學一定會提到的主題。其中談到影響利益團體能否有效發揮作用的時候，access「接觸管道」是一個重要因素，因為無論再有錢或再重要的議題，乃至於規模再大的利益團體，如果政府裡面沒有人願意傾聽他們的訴求，這些利益團體將不能實現它們的目的，影響政府決策。引申到外交領域，如果我們亟於發展關係的對象國家，他們政府裡沒有人願意見我方官員，我想應該沒人會覺得我們有機會和這個國家發展良好關係吧！

這個不是亂說的，個人曾經涉獵過一些外交實務，親眼目睹我國外交工作的困難，也因此對這種「接觸管道」的重要性有全新的認識。台灣派駐某歐洲國家的代表，履新之後急於打開局面，幾次求見該國總理和外交部長，但始終碰軟釘子，徒勞無功。因此，當時趁著主辦一場國際研討會的機會，我們邀請該國首都市長和國會議員做主題演講，同時以此為由，邀請該國外交部長與會參加開幕酒會。當然，我國派駐該國的代表也是我們邀請的貴賓，就利用這個場合，外交部長和我方代表在「自然情況」下順利成章地見面，開啟了對話機會，也為日後我方人員進入該國政府機構洽公開了綠燈。其實按照該國政府的規定，基於一個中國政策，該國官員是不可以在政府機構內和台灣官員見面的，但這種事情就是有彈性。如果對方硬是要照章辦事，我們真的也無計可施，但如果有溝通接觸的管道，彈性就出來了。這個是外交實務界的粗淺道理，沒有啥祕密可言，就是一種默契，而在台灣艱困的外交形勢下，這個也正是我們在無邦交國家最重要的外交工作。講白了，就是建立人情關係。

近期世衛組織祕書長譚德賽和新加坡淡馬錫控股總裁何晶被網軍出征，前者掌控WHO的日常行政業務大權，後者的另一重身分是新加坡總理夫人。老實說，表面上看來， WHO祕書長無權決定台灣是否能夠成為會員國或是觀察員，淡馬錫控股是一間投資公司，縱使是新加坡國營企業，但兩國關係大概也不會受到淡馬錫控股的影響，出征就出征吧！反正也不是政府出面主導的網路霸凌，民間自發的行為，難不成還要政府去管制言論？更何況根據我方的說法，這些網路霸凌未必還都是台灣網軍的行為呢！平心而論，成百上千的霸凌貼文對譚德賽和何晶根本造成不了任何實質的影響，我甚至認為他們根本不會去看，但當總統府和外交部公開發言挑戰/諷刺譚德賽，當外交部趕忙訴說台星友誼有長久堅實基礎，卻只是對這些網路霸凌行為撇清關係而沒有出言譴責，我很難想像譚德賽和何晶兩位會對台灣毫無芥蒂。

可以想見世衛組織在譚德賽擔任秘書長的任期內，都會把一個中國當符咒來念，任何想要加入WHO的努力恐怕都付諸流水。至於台星關係，我百分之百相信外交部所說兩國有長久堅實友誼的話，但先前陳唐山辱罵新加坡是鼻屎大的國家後，台星關係已經受創，如今何晶是李顯龍總理的妻子，被網軍出征，外交部卻完全不譴責這樣的行為，難道新加坡不會覺得荒謬？堅實友誼不是這樣拿來揮霍的，網軍出征不太可能是政府主導，但政府的官方反應卻等同於放縱攻訐，等到新加坡開始對台灣公事公辦，那時候後悔就來不及了。

（作者為淡江大學教授兼全球發展學院院長）