新冠肺炎社區感染爆發是決定地區是否大流行的關鍵，疫情才會達到頂點，頂點後才有下來的希望。台灣到底有沒有社區感染爆發？官方與醫界的看法是有分歧的，官方一向只承認有零星社區感染，醫界則強烈懷疑早已有社區感染爆發。

台灣新冠肺炎防疫政策最大的不足是檢驗量能一直無法有效提升，原因是快篩一直沒法到位，靠著傳統檢驗方法撐著，量能大不起來。篩檢的四大族群，有症狀接觸者、社區獲得性肺炎、上呼吸道感染、無症狀接觸者，台灣僅有的檢驗量能全用在感染者與有症狀接觸者的刻花上。社區獲得性肺炎在3月29日才由陳時中部長口中說出可以篩查，這還是醫界催了3個月才有的結果，其他族群想篩查難度更高。

所以說穿了台灣根本沒有篩查社區病例的能力，當然沒法偵測是否有社區感染爆發，這項缺點指揮中心是心知肚明的。解決方法是對現有檢驗量能做了最有效運用，僅篩查有症狀個案與接觸者，無症狀個案沒法找來篩，無症狀接觸者則以居家隔離替代篩查。這樣勤儉持家的作法，可以有效運用資源，仍無法解答是否有社區感染爆發的疑慮。

在社區感染爆發的謎底尚未揭曉之前，指揮中心其實非常焦慮，做出的政策常會搖擺於零星社區感染與社區感染爆發之間。嚴格社交距離、停課政策、停業政策、停止媽祖繞境及大型集會遊行都是在具有社區感染爆發的政策，在零星社區感染時就推出，是焦慮行為，但很容易被合理化為超前部署，人民的權益損失就自認倒楣了。

在焦慮的氛圍下，唯一一次美麗的意外是清明節連假。本該焦慮著依超前部署的原則，嚴格下達清明連假的旅運及集會規範，但只公布維持社交距離及人口密集機構全面口罩政策等軟性政策，並未下了禁足令。造成多處風景區塞爆了意外獲得解放的人民。

這次意外並不是錯誤，是天上掉下來的餡餅。讓我們得以驗證到底現在台灣有沒有社區感染爆發。又這麼巧，陳部長剛好在3月29日就開放社區獲得性肺炎可以篩查新冠病毒，醫療院所在4月5日後的14天內卯起來篩查，只要在這段時間內台灣每周新增病例仍然維持小於11%的常規社區感染比例，台灣就真正的沒有社區感染爆發，也解除了指揮中心與醫界的疑慮。

如果真能如此，台灣的社區疫情清零應該很快會到來，是繼中國大陸之後第2個社區清零的地區。在即將到來的疫情綏靖時期，有限的檢驗量能變成充裕，必須把守在接觸者的擴大篩查，不但要向症狀發生前撈接觸者，還應該對每位接觸者均執行病毒篩查，因為此時已經沒有資格再忽視無症狀感染者了。

台灣對新冠肺炎防疫走到現在，若真能證實沒有社區感染爆發，大概疫情就將近尾聲了。期間雖有波折，但瑕不掩瑜，整體結果還是可圈可點。綏靖時期對於過往僥倖逃過的不足之處，應該改善，有些為保持戰果所必須，甚至要比防檢疫時期執行的更嚴格。有些則必須要放，以回復經濟活力，綏靖時期防疫是必須兼顧經濟與民權的。

（作者為中華民國防疫學會榮譽理事長）