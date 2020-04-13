繼西班牙、捷克、土耳其、菲律賓等國傳出向中國購買的新冠病毒診斷試劑只有2、3成的準確性後，日前英國也抗議中國檢測盒效力太差，要退貨云云。3月24日，拒戴口罩的美國總統川普打電話給南韓總統文在寅，要求南韓支援檢測試劑；再則，韓國有五家公司生產，至今已出口數10萬份至羅馬尼亞、哥倫比亞、阿聯等國，讓南韓大大有面子。台灣官方自詡超前布署防疫有成，醫療物資準備充裕，蔡總統宣稱防疫要打國際盃，既然有千萬片口罩外交援外，為什麼不送檢測試劑給這些需求孔急的國家呢？

目前全球公認RT-PCR（反轉錄聚合酶鏈反應）為最具準確性和敏感性的新冠病毒確診法，被稱為「黃金標準法」。該法為以檢體內的病毒核酸為檢測對象，世界衛生組織（WHO）早就列出多種的核酸引子，建議使用於該法中。核酸引子為病毒基因片段，其長度約20個核○酸（該病毒具5萬個核○酸）。在檢測過程中，核酸引子用於吸附在檢體內的病毒上，並轉錄成一條與病毒核酸互補的核酸，然後經聚合酶放大其數量，以儀器就可判讀到病毒。檢體中只要存有5~10顆病毒，就能精確檢測到。南韓和中國使用的核酸引子結構類似，而台灣和德國則相同，都對病毒具特異性。台灣首先由疾管署實驗室委託民間生技公司合成該核酸引子，然後分讓給需要的檢測單位。RT-PCR法從檢體前處理、試藥配製、病毒核酸萃取、聚合酶反應過程，最後需靠儀器判讀結果；一般例行檢測時程需4小時以上，費時費工是該法不便之處。

中國、南韓、德國生產出口的檢測試劑有多種劑型，有用於血清抗體檢測，有用於病毒蛋白抗原檢測，也有用於病毒核酸檢測，這些檢測試劑都標榜為可作快篩之用。因此，要選用何種試劑作檢測，端看其檢測對象是血清血漿或全血、糞尿，還是咽喉拭子檢體等；由於使用快篩試劑檢測，幾乎都不作檢體前處理、核酸萃取等過程、有些還無需上儀器判讀，至少可省2到3小時以上，所以其偽陽性或偽陰性會偏高，而涉及其準確性和敏感性問題。上述多國向中國採購的試劑是否因此才發生問題呢？

南韓、德國實施新冠病毒定點區域（區塊）普篩防疫措施，使用短時間內可判讀的快篩試劑，作大規模篩檢，所以能有效控制疫情。衛福部陳部長曾表示國內有163家篩檢站可作採檢，34家檢測單位每天最大篩檢量為3800件，目前每天約篩檢1500件。至今全台已檢驗過3萬5000餘件，但和作區塊普篩的南韓46萬件、德國的近92萬件相比，其量能似乎遜色多了。台灣缺快篩試劑，可能也是陳部長不能下令作全面普篩的原因吧？

因此，台灣防疫工作當務之急為開發一種快速、操作簡易的快篩診斷試劑。中研院、國衛院、長庚研究團隊，早已公布佈發現單株抗體或血中特殊抗體，可用於開發快篩診斷試劑。國衛院稱可做成類似驗孕棒的驗毒棒劑型，操作簡便，以上述抗體和檢體中病毒作用，15分鐘後，可從呈色反應，用肉眼判讀，不失為快篩利器。

筆者從病毒免疫學角度研判，以此法作檢測，其檢體中的病毒量可能要比RT-PCR法高百倍以上才能驗出，即其敏感度遠不及目前各國採用的RT-PCR法，因此其出現偽陰性的機率更高。至於其準確性如何？由於這些研究團隊尚無兩法檢測比較結果發表，未能置評。筆者建議這些研發單位，切勿操之過急，製劑必須詳細註明其檢測檢體對象，並將其準確性和敏感性框在合理的範圍內，再行推出，那時台灣「快篩試劑外交」就有望了。

日前歐盟官網報導，台灣透過口罩外交支援歐洲國家，雖搏得各國好評，但芬蘭則選擇自行採購未向台提出需求，筆者認為該國應考慮到有政治後遺症吧？無獨有偶，也傳出新加坡總理夫人不領情台灣贈送的口罩，在其臉書轉貼台灣捐贈口罩給該國的新聞圖片，並留言「Errr….」（呃…），此突兀舉動耐人尋味。看來台灣口罩外交會問題重重，不如贈送連美國總統都要親自打電話跟外國要的快篩試劑吧？

（作者為前台灣省家畜衛生試驗所所長）