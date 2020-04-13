當你在排隊搶著買口罩時，有沒有想過，我們的社會還有一群人連排隊的能力和機會都沒有？當你輕鬆的用幾根手指在電腦上敲打幾下，就可以訂購、付款並取得口罩時，有沒有想過我們的社會還有一群人無法打電話，更遑論是上網訂購、買口罩？當你擔心被減薪或收入減少時，有沒有想過我們社會有一群人，突然沒有收入或收入大量減少，造成嚴重急迫的生計危機？這就是台灣身心障礙者普遍的處境！

台灣有高達118萬身心障礙者，其中有需要支杖支撐或靠輪椅行動、代步的肢障者、有視力不佳或全盲的視障者、有聽力不佳或完全聽不到聲音的聽障人、有講話速度極慢或口齒不佳且行動時難保持平衡的腦性麻痺人士，更有為數眾多的多重障礙者等等。這些弱勢群體在醫療、教育、就業、安養、乃至人際關係、社會參與等原本就困難重重，基於人道和人權，理應受到最多的照顧和支持。然而，從此波新冠疫情在台灣發生的這段時間看來，他們卻是最被忽視的一群，他們沒法買口罩卻很少人知道；他們陷入生計危機政府也不知道；他們的聲音太微弱，媒體沒有報導，沒有人聽到、看到。身障者在此波疫情的嚴重衝擊和傷害，及其所面臨的問題還包括這些：

一、收入嚴重減少，造成身障家庭生計危機和相關產業瀕臨倒閉：無論身心障礙者或其家庭成員、相關產業，因此波疫情造成收入嚴重下滑，如視障按摩業流失高達70%的客人、街頭藝人、庇護工廠、社會企業等等，也遭到不同程度的傷害。

二、疫情資訊取得障礙：疫情中心除了手語翻譯，其他付之闕如，試問視障和智障者該怎麼辦？

三、環境障礙造成口罩取得障礙：多數輪椅族無法抵達藥局排隊購買口罩，近期開放的超商領取口罩，也因為缺乏無障礙坡道而困難重重，視障和重度障礙也如此。

四、線上資訊使用障礙，難以取得口罩：上網訂購、付款對於多數視障、重度身障者以及多重障礙者，乃至獨居老人等皆非易事。

五、照護障礙：身障者或其照護者被檢疫、隔離或染疫，沒有配套措施予以照護。其次，外籍勞動照護身障者的防疫知識也不夠。

六、政策執行障礙：智障者、失智者往往無法配合戴口罩。

七、觸覺需求和防禦衝突：為防止疫情，政府呼籲避免觸摸，但對視障者而言觸摸又是生活不可或缺，在防疫上應如何處理？

義大利籍呂若瑟神父在台灣55年的義行令人敬佩，台灣人民所展現的愛也令人感動，深盼媒體和國人，也把焦點放在台灣118萬身障者、家庭和照護產業上，幫助這一群社會的最弱勢共度疫情難關。我們鄭重的呼籲政府盡速拿出對策，不僅是身障津貼從每月3000元提到4500元，而是更完整、更積極、更全面化的對策，救救社會弱勢者。

（作者為台灣公益聯盟理事長）