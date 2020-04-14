自璦琿條約舉黑龍江以北大興安嶺以南之廣大區域割讓俄人之後，不三年，復依此約舉烏蘇里河以東九十萬三千方里之地，全部割隸於俄，計清室割讓者，東西廣及二十餘經度，南北長及於十餘緯度。

鴉片戰爭後未見變革

俄人不損一兵一卒，欺滿人之懦弱，肆其黥吞；再以中俄天津條約之援最惠國條款，悉得享受英法天津條約中所獲之多項權利，更無論矣。但是俄人之野心與兇狠，猶不止此。自道、咸以來，一向屬於中國之蔥嶺以西中亞細亞各回部，若浩罕、布魯特、哈薩克、布哈爾諸邦，俄人既先後以兵力吞噬，置諸行省。同治中，新疆回亂起，俄人又乘機入據伊犁。光緒初，回亂平息，俄人不欲還我侵地，交涉再四，至光緒7年（1881年），訂還付伊犁條約，除許俄人在蒙古、新疆商務利益外，復償俄盧布九百萬。並割地予俄。而其所返還者，僅伊犁及其南部地，而霍而果斯西三萬二千方里之地，則俄人已攫奪以去，隸於七河省矣。

清代中葉以後之外患如此。自鴉片戰爭後，朝野上下，一切如故，最初並未因外患而有所變革。其有所變革者，當自咸豐10年（1860年），英法聯軍入北京，帝避退熱河後始。有滿人工部侍郎文祥偕恭親王弈訢等通籌洋務全局，奏擬善後章程六條：一、京師立總理各國事務衙門；二、分設南北口岸大臣；三、新立稅關，派員專理：四、各省辦理外國事件，將軍督撫互相知照；五、廣東、上海各擇通外國語言文字者二人來京，仿俄羅司館教習例，選八旗子弟，年十三四以下者學習；六、各海口內外商情，並外國新聞紙，按月咨報各國事務衙門等。清廷允許。遂即設置並派大臣擔任。同治元年（1862年），京師復設同文館。蘇督李鴻章亦在上海設立廣方言館，並召集士子學習泰西語文及學術，而雇西人教習。時曾國藩總制兩江，因廷臣有採買外洋船砲之議，謂不如購其機器，自行製造，經費較省，新舊懸殊；3年（1864年），遂遣粵人容閎出洋採辦機器。是年，洪楊之亂亦平，國藩益致思於洋務，以力求自強為己任，競競於綢繆未雨之計。4年（1865年），國藩首設江南製造總局於上海。5年（1866年），清廷又以閩浙總督左宗棠之請，在閩建船政局，試造輪船，容閎所購機器百數十種，於是年至滬，即併入製造總局。南京天津亦先後設立機器局。以國藩、鴻章議，遣幼童出洋留學赴美。11年（1872年），設招商局，購置輪船。國藩卒，遂多由鴻章負責籌辦此後洋務，而至13年（1874年），日本興師犯臺灣番社，海防之議起，清廷議興海軍，籌設沿海防務。

殲我海軍於馬江

不久，同治帝載淳卒，光緒載湉立，而年甫四歲，入承大統，仍為皇太后聽政。凡海陸防務，及練兵購械諸端，仍一委李鴻章。鴻章亦傾心考求西法，日事仿傚，如派遣武弁往德國學習水陸軍械技藝，購買新式槍砲，各營學習洋操等。奏辦上海織布局，既開平煤礦；修築沿海要隘，如旅順、威海等處砲壘，創設天津學堂，既武備學堂，其於購買鐵甲兵船，建立北洋海軍，尤其竭全力以赴。其餘疆臣，如沈葆楨、丁寶楨、左宗棠、劉坤一、張之洞等，亦多喜談洋務，言富強。

然而外患相繼不絕，朝野仍然無術相抗。光緒5年（1879年），日本入侵琉球，夷為沖繩縣，俘虜其王及世子而去；我五百餘年之藩屬，終於坐視為倭人所滅而不能救。其時左宗棠收復新疆，清廷以俄人久據伊犁不歸，命侍郎崇厚赴俄國交涉，但是訂喪權辱國條約以歸，朝野大譁。翌年（1880年）再命出使大臣曾紀澤赴俄力爭，求返伊犁。明年（1881年），訂還付伊犁條約，除許俄人在蒙古、新疆商務利益外，復償俄盧布九百萬，並割地如前述。左宗棠雖然以西征全勝之兵威，清廷則不敢命移師前往以奪回失地。

9年（1883年），法國侵我越南，清廷命李鴻章與法交涉，初議分界保護。10年（1884年）清之滇桂軍援越南者，但為法人所敗，鴻章與法人再訂和議，委屈求全，認越南全歸法保護。但法人復借故廢約，分途進犯臺灣、福建。陷臺北、基隆，燬福州船廠，殲我海軍於馬江。11年（1885年），復由越南攻我廣西鎮南關，提督馮子材率軍力戰。戰敗法軍並乘勝光復諒山，然而清廷仍依鴻章以定和議；雖關外大捷而越南之自秦世已隸中國者，終於拱手讓諸法人，一任宰割。英國亦乘機取我緬甸，作為印度之屬地。（待續）