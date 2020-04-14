無色覺醒》賴岳謙：防疫政策賽局結果？英佛系抗疫不靠譜！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》第608集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「防疫政策賽局結果？英佛系抗疫不靠譜！」

英國首相強森前陣子驚傳確診新冠肺炎(COVID-19)，引發輿論一片譁然。要知道，強森無疑是我們人人口中所謂的人生勝利組。不僅出身於富裕家庭，先後畢業於英國著名的伊頓公學、牛津大學，還曾在英國的泰晤士報、BBC新聞台任職，隨後甚至從政，擔任倫敦市長、國會議員等，最後坐上英國首相大位。

強森秉信保守主義並帶有些許自由主義的色彩。同時因為他從小相信物競天擇適者生存的社會達爾文主義，讓他在就學的競賽中，總能拔得頭籌、脫穎而出。不過這次恐怕踢到鐵板了，因為過於聽信單一科學論斷，在新冠肺炎蔓延之際，強森竟提出只要全民過半染疫，即全體免疫的想法，跌破眾人眼睛。

此種模式叫作群體免疫法，藉由犧牲一些老年人等少數人的生命，不僅能減輕醫保的負擔，也讓英國公衛系統不致受疫情衝擊。然而，這僅屬於科學的理想化狀態，現實面可就沒有這麼簡單。對任何家庭來說，都希望能盡量傾力延續家中長者的生命，人與人之間還有情感的連結，科學無法衡量。

而且，如果老人染疫後入院，也有機會將病毒傳染給醫護人員。當醫生、護士也難逃病毒的魔爪，英國社會、公衛系統真的撐得住嗎？恐怕也有點困難。諷刺的是，連強森本人也被篩檢為陽性，確認感染了新冠肺炎，甚至一度惡化到住進加護病房觀察。而當初提政策建議的衛生大臣也無倖免於難，確診染疫。

目前強森已病情痊癒出院，衛生大臣也在病情好轉之後，對外承認了公衛政策上的缺失。因此可以發現，政治決斷單靠科學是不夠的，任何事情的影響都是方方面面。決策者應該盡可能的顧及到多數的人的利害關係、權益等，而不是徒然紙上談兵，做出不合時宜的政治決斷……更多分析請看影片解說！