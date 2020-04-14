《人類簡史》的作者尤瓦爾‧赫拉利寫了一篇專欄文章，在英國《金融時報》談疫情後的世界如何演變。他提了兩個重要的論題，是疫後要面對的：一，極權主義監視與公民賦權之間的選擇，二，民族主義孤立和全球團結之間的選擇。此外，從國際戰略、經濟、公衛、政治、文化等各方面的專家都已清醒指出，疫後的世界，回不去了。但世界會變成什麼模樣，大家還未有定論。因為事情還未結束，你不知道有多嚴重，就不知世界最後會變成什麼樣子，也就不知重建該是如何進行。

然而，大國的政治戰略是有定向的。它的政策也有跡可循，有些跡象正在顯現。對台灣來說，要早一點做準備，因為我們現在的思考與決策會影響的是孩子的未來。

觀察各方論點，有幾點是可以確定的。

第一，疫情不會很快結束，結束後也要防制第2波。號稱疫情獲得控制的大陸在逐步開放中，卻依舊戰戰兢兢。而尚未恢復的歐、美，雖然川普號稱6月可復工，但學者卻認為9月都不一定能復學。全球經濟活動大受影響，所以全球流動、經濟停滯、失業嚴重、社交生活種種眼前的限制會延續相當長時間。

第二，自1990年以來的全球化時代結束了。即使工廠復工、活動重開，但各國之間已經封關的邊界，要如何開放？如何有限度開放，都成問題。大陸各省之間還可以有序地逐步開放，但歐洲各國疫情不一，怎麼打開？中、南美與非洲疫情因公衛條件不佳，未知何時可結束。全球化的樂觀時代再難重臨了。

第三，經濟區塊化。為了隔離病毒，避免再度感染，各國間可能採取區塊化的對策。美國已宣告全額補助所有自中國撤資的企業，日本也跟進。而歐洲各國還未定，但可以想見，「自保」會是眼前各國政客最合乎民意與自身利益的抉擇。尤其，受到防疫不力攻擊的政客如川普、安倍，更需要找一隻替罪羊。譚德塞和中國當然是最容易的出口。

如果此事僅止於經濟，情況還好。若從貿易戰打成新冷戰，美國聯日、歐、澳、紐等，以新冠病毒為由，組成新聯盟，一起抵制中國。也就是在「後疫情時代」搞去中國化，那中國的後果會非常嚴重。而台灣呢？當世界去中國化的時候，有4成貿易依賴大陸的台灣，經濟會不受影響嗎？台灣會好嗎？

第四，對病毒與病患的監視，乃至於一般人民的監視，會變成一種常態。現在只要患者、接觸者、被強迫居家隔離者，都會受到監視，乃至於為了防疫，個人的行跡再無保密的可能，所有的人身監視都被視為理所當然。但以後呢？要不要賦予政府如此大的權力？這個權力的法源在哪裡？邊界在哪裡？目前當然都說是權宜之計，但疫情延長下去，監控變成常態，甚至社會共識都認為應嚴密監控（現在台灣的社會主流想法不就如此），那麼所謂民主、人權，這些過去被視為普世價值的準則，個人隱私的保護，都將被打破。監控必然有利於當權者，甚至易於建立新獨裁政權。這不僅是大陸，連美國也一樣。有人說疫情不利於川普，但現實的發展可能相反。川普有更多權力，以疫後重建為名，動用經濟資源，動員全國團結，情勢未必於他不利。

以疫情為由進行更全面的控制，這是有可能在世界各國發生的。這個世界，會不會有一波民主的倒退潮呢？但願這是我的杞人憂天。

第五，台灣恐變「劫爭之地」。如果前面談的區塊化讓中美對立再起，美國打成新冷戰，那麼可以預見的是，夾在中、美之間的台灣就只有選邊站。現在執政民進黨已選擇站美國這邊，因此可預見的未來，兩岸關係不會好，也不必期待中共會有善意的政策。但有一點危險的是，台灣夾在兩強之間，會變成一塊劫爭之地。像圍棋裡互相打劫的地方，這對台灣會是很危險的時代，劫得擦槍走火，戰爭就來臨。最近軍艦繞來繞去，都是危險的訊號。

準此以觀，台灣整體要面對的問題，絕不只是疫情，而是要思考疫後的世界，如何自處。防疫固然得宜，卻不應得理不饒人，處處嗆聲，討要人情。留一點口德，做好關係，疫後的重建，會是世界格局的重組，小島沒有驕橫的本錢，生存會更艱難。台灣的未來並不樂觀。

（作者為作家）