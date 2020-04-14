新冠肺炎疫情全球大爆發，美國也成為重災區，部分政界與媒體人士懷疑中國隱瞞疫情在先，病毒貽害世界於後，兩國勃谿時起，有識之士深以為憂。近日兩國學者分別發表聯名信，傳遞兩國知識精英階層的「戰疫呼籲」，希望擱置分歧，共同抗擊疫情。

隨著大陸境內疫情初步獲得控制，復工復產有序推進，美國卻陷入「確診病例數5天翻倍」危局，截至14日，美國近60萬人確診，死亡2萬3千人，都是全球最高。美國一些政治人物與媒體帶風向掀起一波「中國責任論」、「中國賠償論」輿論攻勢。在此背景下，大陸100名來自不同地域、不同領域的學者，在《外交學人》雜誌網站聯名刊出《致美國社會各界的公開信》，表示「真心期待與包括美國在內的國際社會精誠合作」。美國近百名前政要、學者隨後也以聯署公開信方式側面響應，稱「美國不需要放棄自己的利益或價值觀，也不需要寬恕中國處理危機的方式，就能在冠狀病毒問題上展開合作」。

在因應這場二戰以來對人類社會造成最大威脅的疫情時，中美扮演的角色至關重要，正如美國前國務卿季辛吉日前表示，「沒有一個國家，包括美國在內，僅憑一國之力就能戰勝病毒。」我們認為，當務之急是以中美為牽頭人構建信息互通、經驗共享、國際醫療團隊和抗疫物資統一協商調配的「抗疫共同體」。在新冠肺炎疫情正嚴重威脅全人類生命安全和身體健康的當下，中美應擱置分歧、暫停不必要的競爭，共同抗擊本土乃至境外的疫情傳播。

新冠肺炎疫情爆發之前，中美剛簽署第一階段經貿協議，為持續近兩年的貿易戰按下「暫停鍵」。但事實上，新冠疫情和大國博弈一直互為背景，疫情雖延緩了中美博弈的緊迫性，卻始終未能促使雙方真正以抗疫為主軸加強合作。從美國政治人物此前將新冠病毒稱為「中國病毒」，到大陸網路上一度熱傳病毒源自美國「生化攻擊」，美方頻繁「甩鍋」引發中方反擊，中方反擊又引發美國反彈，不僅加劇了雙方對立情緒，更無助於疫情的控制。

需要注意的是，一些媒體借此再度渲染「中美脫鉤論」。疫情已經使多國被迫關閉國境，在一定程度上陷入「物理性脫鉤」，中美之間諸如「二軌對話」等多種高層溝通機制也處於停擺狀態。中美雖尚不存在全面脫鉤的可能，但若因疫情惡化而擴大脫鉤的面向，對世界抗疫大局而言都將產生災難性後果。在歐美疫情尚不容樂觀，非洲、南亞、拉美等地面臨「第三波疫情爆發」風險的當下，留給各國加強防疫措施的窗口期相當有限，中美合作帶頭鞏固國際戰疫防線的重要性愈發突出。

從疫情期間習近平應約同川普兩次通電話，到此次中美知識精英代表互致公開信，雙方雖傳遞出加強合作的意願，但卻遲遲未見實際動靜。從美方的公開信來看，其擴大合作的預設條件仍是「在美國領導下」，這種慣性思維很難讓中方看到誠意，加之川普在此期間簽署《台北法案》，幾名參議員圍繞李文亮醫生做文章企圖再給中方難堪，影響中美戰疫合作的雜音還需盡量消除。

如今，大陸不僅積累了疫情防控工作的寶貴經驗，淬煉出一批醫療防疫隊伍，更在有序推動復工復產提速擴面，其在全球抗疫大局中的重要性和在全球產業鏈中的不可替代性進一步凸顯。美國雖然本土疫情不容樂觀，但畢竟「瘦死的駱駝比馬大」，其在醫療、科研、物資等抗疫剛需領域的實力依舊全球頂尖，中美圍繞抗疫這條主線加強合作才是世界戰勝新冠病毒最可靠的出路。中國駐美大使崔天凱近日也表示，中美作為世界最大的兩個經濟體，應該引領治療技術和疫苗研發國際合作，充分探討治療藥物技術共享，聯手幫助醫療條件缺乏的國家，推動完善全球衛生治理。

正如季辛吉所言，新冠病毒對人類健康的攻擊是暫時的，但它所引發的政治和經濟動盪可能會持續幾代人。中美之間的大國博弈，無疑將是本世紀世界政經格局演變和國際新秩序形成過程中的一條主線，是一個長期問題。中美之間存在的結構性矛盾雖很難通過特殊時期的合作而解決，卻可以藉此增進相互瞭解，也有利於日後維持常態化的競合關係。

中美博弈應為合作抗疫讓路，病毒無國界，在全人類都面臨生死威脅時，沒有什麼比「活下去」這個最關鍵人權更重要。