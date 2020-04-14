新加坡總理夫人何晶針對蔡英文政府要捐贈口罩，臉書上以Errrr….來回應，竟引起台灣網民出擊，事件雖逐漸平息，但何晶這一聲Errrr….，背後卻隱然代表了國際新趨勢。

怎麼說呢？新加坡察覺，連口罩事類小事，都不能依賴別國。即使雙方民間再友好，官方溝通再暢通，仍然無法解決在公共衛生重大危機時，醫療相關設備要看人臉色的現實。新加坡當機立斷，立刻撤回口罩生產設備，2月後口罩才開始不求於人。

小小的一片口罩，竟然成為公衛的一大戰略資源。這在平日是無法想像的，疫情來襲之下，新加坡政府很快察知，並立刻反應。

同樣的，美國、日本、歐洲相繼提出改革供應鏈計畫，準備提供高額補貼，鼓勵產業鏈轉回本國或分散到其他國家。

美國國家經濟委員會主任庫德洛提出，可以對從中國遷回的美企提供100%的補貼。日本經濟產業省已經付諸實施，砸下了2435億日圓資金，資助日本製造商將生產線撤出大陸，實現生產基地多元化。法國總統也表示，要取回民生醫療行業的控制權，他強調「把食物、生活保障的能力交給他人，是瘋狂的行為」。

從美國在泰國攔截德國醫療物資，歐洲各國互相扣押鄰國的醫療器材來看，各國政府在危機時展現不擇手段的一面，但也凸顯了各國已經逐漸明白產業鏈改革的關鍵。

何晶這一聲Errrr…，意外的成為全球化之下一種自保的新思維，這項新思維在後疫情時代，將成為全球議程。