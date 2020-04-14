大陸外貿、實體經濟表現不佳，唯房地產市場傳來佳音。媒體報導，上海人戴口罩排隊買豪宅，深圳則是600萬人民幣以下的房源被一掃而空。背後是自今年2月以來，數十個城市相繼發布托市政策，包括支持融資需求、延遲繳納土地出讓金、降低商品房預售條件、降低落戶門檻、提供購房補貼等，涵蓋供需兩端，有些城市因鬆綁尺度過大，而迅速收回了政策。

央行為救經濟釋放出來的錢，若通通跑到房市，對促就業沒有太大好處，反而擴大貧富差距，「房子只住不炒」要堅持到底。