快評》房市太熱了 19:282020/04/14 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2019重慶秋季房地產展示交易會在重慶南坪國際會議展覽中心舉行。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸外貿、實體經濟表現不佳，唯房地產市場傳來佳音。媒體報導，上海人戴口罩排隊買豪宅，深圳則是600萬人民幣以下的房源被一掃而空。背後是自今年2月以來，數十個城市相繼發布托市政策，包括支持融資需求、延遲繳納土地出讓金、降低商品房預售條件、降低落戶門檻、提供購房補貼等，涵蓋供需兩端，有些城市因鬆綁尺度過大，而迅速收回了政策。 央行為救經濟釋放出來的錢，若通通跑到房市，對促就業沒有太大好處，反而擴大貧富差距，「房子只住不炒」要堅持到底。 #快評 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》台灣開了第一槍 19:382020/04/10 短評 快評》蒸發的口罩 19:272020/04/11 短評 快評》消費券救內需 18:582020/04/12 短評 快評》國貨當自強 18:572020/04/12 短評 快評》大學殘酷賽局 19:102020/04/12 短評 快評》化解眼下兩岸危機 19:362020/04/13 短評 快評》網軍出征可休矣 19:362020/04/13 短評 快評》女公關遇上假關公 19:312020/04/13 短評 言論熱門新聞 曹俊漢》還認為大陸防疫是謊言嗎 - 觀點 - 言論 奔騰思潮：劉大年》川普的最大敵人 - 觀點 - 言論 大陸人看台灣》把人當人，有那麼困難麼？ - 徵文 - 言論 呂秀蓮》這次的「狼來了」不是寓言 - 觀點 - 言論 兩岸一家人》曾經，我不認為自己是中國人 - 徵文 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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