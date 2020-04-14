新冠疫情在美國快速蔓延下，對於美國總統選情已產生影響。由於疫情使競選活動凍結，爭取民主黨提名的桑德斯無力挽回頹勢而宣布退選，將由過去歐巴馬總統的副手拜登與川普對決。

在疫情爆發之前，美國經濟情勢看好，與中國大陸的經貿協定也生效，川普總統又由彈劾案全身而退，在2月蓋洛普民調川普支持度達到49%的歷史新高；根據以往經驗，在此支持率下總統連任機會大增。但是而後由於川普輕忽疫情，美國成為全球最大受災區，使得川普在3月初的支持度下滑到44%，不過在3月下旬支持度又反彈到49%。可能原因是川普準備大手筆推出高達2.2兆美元人人有獎的紓困方案。另外，通常在美國面臨重大事件，國家安全遭受威脅時，在強化團結號召下，現任總統支持度會上升，即所謂的「聚旗效應」的發酵。

綜合目前最新民調，拜登居於小幅領先。若是疫情仍未降溫，雖然競選活動施展不開對挑戰者不利，聚旗效應有助於現任者，但是疫情好比兩面刃，也有可能會拖垮經濟。未來疫情沒有改善，對川普傷害反而會較大。因為美國經濟強勁是川普競選連任的最大賣點，不過目前美國經濟幾乎停擺，受創程度已經超過前次金融風暴。特別是失業率開始攀升，僅在3月最後一周，美國就有創歷史新高660萬人申請失業救濟金，未來預估申請人數仍會持續增加。拜登未來會以防疫情勢惡化導致經濟不佳作為競選主軸，白宮主人有可能因而易主。

影響此次美國總統選舉因素很多，包括候選人特質，經濟成長動能，退選桑德斯能否全力支持拜登也相當關鍵。但美國能否走出疫情仍將會是主導選舉最主要因素，此在美國總統選舉史為首見。

平心而論，川普錯失圍堵疫情黃金時段，使得美國出現防疫大漏洞，此也是目前川普支持度落後的重要原因。難怪川普最近開始將箭頭對外，先是指責中國大陸隱瞞疫情，並將病毒稱為「中國病毒」而引發爭議；又批評世界衛生組織（WHO）刻意替中國護航，揚言要撤回美國的補助。甚至還將美國目前醫療能量不足的困境，牽拖給前任歐巴馬政府。川普此種好成果歸功自己，壞結果事不關己的態度，美國選民應該不會買帳，唯有使美國盡速脫離疫情，經濟步入正軌，川普才有可能連任成功。

事實上，美國人民不但對川普評價南轅北轍，就連防制疫情表現也是如此。根據另一民調結果，美國人民對於川普在迅速傳播正確防疫資訊方面，有25%給最高評價的A，但卻有31%給最低評價的F；17%給次高評價的B，但卻有12%給次低評價的D，另外14%則落在中間部分的C，對川普防疫截然不同的評價，也正是美國兩極化社會的縮影。

（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）