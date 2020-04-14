有媒體做過民調，台灣四十歲以下的年輕人，大多認為自己是台灣人，而不是中國人──這是由於教育環境的緣故。翻開歷史課本，你會發現，台灣與中國的關係十分模糊，且在政治版圖上是分開的，地理課本則把台灣稱作「海島型國家」。物理老師也是左一句「中國」，右一句「台灣」。僅僅這稱呼，便在中國的版圖上，劃出一道冷硬的傷痕，甚至有句話我至今仍印象深刻，當時老師說：「中國的飛彈一直對準著台灣，我們旁邊就是台南科學園區（經濟命脈），說不定飛彈打偏了就打到善化國中了（我的學校名稱）。」當時我很害怕，不理解為什麼大陸要打台灣，台灣是大陸的敵人嗎？老師的話在我心裡沉澱了好幾年，直到去年初因為習近平發表《告台灣同胞書》，島內各種「和統」「武統」輿論譁然的時候，我才重新想起。

▲一個師長一席言論

由此可見，台灣的教育環境摻雜了意識形態，將大陸塑造成了洪水猛獸。一個師長、一席言論，究竟影響了多少學生？

因為教育，學生年代的我，也就認為台灣人不等於中國人。師長們一開口就是國英數，殷切的目光永遠只盯著成績單，學生們削尖了腦袋也要拚上一流學校，與你一起寫交換日記的同窗好友全是競爭對手。在這種壓抑的氛圍下，哪個師長會勤勤懇懇地挪出一分閒暇與你面對面，含著淚花細細地講述起甲午戰爭割讓台灣的屈辱史？順著歷史老人顫巍巍的腳步，又講起國民黨戰敗，無數中國人跟著蔣介石渡海來台。講完了眼淚一抹，目光熠熠地喊出中國人吞吐萬象的自豪：「我們是龍的傳人，是炎黃子孫！」擲地有聲的肯定句，總會在那麼一兩個學子心中激起一絲漣漪，從而喚醒文化上血脈裡對於民族的認同。只可惜，大人們總是那一句：「你只管念書，其他事都不用理會。」

念的是教科書，教科書指引了各條通往名校的道路，然而血脈相連的那一條，卻在檯燈下一點一點地模糊。

●浮水之萍無根之木

再說語言，語言是溝通的橋梁，在南部，長輩們幾乎都講「台語」，聽久了多少也會講，只是平常習慣講普通話，「台語」就顯得十分生硬。舅媽取笑我怎麼連基本的「台語」都講不好，台北友人也訝異為什麼一個南部人竟不太會講「台語」。人人都說是「台語」，其實是閩南話，「閩」是福建的簡稱，也就是我的祖籍。

祖籍福建，我是長大後才知道的。過去一直以為自己的祖先是土生土長的台灣人，沒有任何機遇叩開心裡的門扉，讓海峽的濤聲傳遞著祖國的一絲絲信號。只見祖先牌位前的線香一根根燃燒殆盡，嫋嫋香煙隨風飄揚，年年歲歲，彷佛是對大海彼岸由衷的愧歉。

如今回想起來，只覺怪誕，一個天天寫著漢字，把中國歷史當作精神食糧，並虔誠過著中國傳統節日的我，竟從來沒有探究過自己與中國的關係，活生生地成了浮水之萍、無根之木，任憑時光荏苒，也喚不回一個生命的定位。

我，就這樣迷失了。

中國人，就這樣被我丟失了。

▲重新找回祖國

重新找回祖國是在最近這幾年，在我認識了許多大陸朋友之後，那過程就像拼著拼圖，左手撚起了民族的認同，右手拾回了血脈的相連，最後拼出了一個龍的圖騰，一種直上雲霄的豪氣精神。江西朋友一句「在九二共識的基礎上，我們都是中國人」，如暮鼓晨鐘，瞬間驚醒了我這個遊走於心門外的經年迷途人。

當時我就像無數個台灣人一樣，開口閉口就是「中國」與「台灣」，甚至在「中國」的稱謂前加了「你們」兩字。這下我的江西朋友聽了可刺耳了，他立即糾正我：「1992年海峽兩岸均堅持一個中國原則，在九二共識的基礎上，我們都是中國人，你講『你們中國』，我真的很傷心。」

我立即慌了，慌得不知所措。平常聽某新聞主播、名嘴都是把對岸稱作「中國」的，連老師、課本都這樣教，怎麼我現在以「中國」稱呼就傷了人心呢？

我也忘了當時怎麼對他解釋了，總之，他有一陣子不再給我發微信了。

●中華民族往昔傷痛

在那之前，我是聽過九二共識的，卻不清楚九二共識的內容。因為那與我的生活毫無相關，又覺得是政治人物的事兒，所以即使報紙上看到斗大的「九二共識」四個字，也是一眼掠過。究竟達成什麼共識？兩耳不聞窗外事。

「九二共識是各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識。其核心意涵是大陸和台灣同屬一個中國，兩岸不是國與國關係，明確界定了兩岸關係的根本性質。」這是我上網查到的解釋，在1992年，也就是我出生的後兩年，兩岸便已達成共識，而「九二共識」四個字，也不只一次圍繞著我，想要給我當頭一棒，只是我一直躲著它，避著它，像玩著一場捉迷藏，遠遠地看見它追上了，猛地我又藏了起來，直到有一日它成了我與朋友之間的基本信任與共同語言，一轉身卻又空空如也。

對不起同胞，不是我有意要劃清界線，只是自己懵懂，沒有意識到所謂「中國」與 「台灣」的稱謂，便是中華民族往昔的傷痛，是兩岸之間最大的鄉愁。

微信不再彈出對話，靜悄悄間，一個民族在流淚，一個台灣女孩在丟人。

寫到這兒，一位北京友人發來照片，故宮下雪了，放眼望去，一片銀妝素裹，拍得真美啊！然而驚豔之餘，心裡卻浮起一絲隱隱的惆悵。白雪茫茫，兩岸同文同種、同根同源的事實就如同被雪覆蓋住了，何時才能發芽痾枝，屹立成一株兩岸同心的大樹，真是生命中漫長的等待。

寫到這兒，一位北京友人發來照片，故宮下雪了，放眼望去，一片銀妝素裹，拍得真美啊！然而驚豔之餘，心裡卻浮起一絲隱隱的惆悵。白雪茫茫，兩岸同文同種、同根同源的事實就如同被雪覆蓋住了，何時才能發芽痾枝，屹立成一株兩岸同心的大樹，真是生命中漫長的等待。

江西友人、北京友人，陸陸續續地，認識了不少意氣相投的朋友。我便如一艘小船，悠悠行駛在中華民族這條巨龍的血脈裡。各地同胞，登船一呼，揮斥方遒，口音各色，目標一致，要駛向一個民族共同認同的港灣。

心裡彷佛劃過一絲輕響，不知不覺間，那一道門扉已然半敞，仔細一聽，海濤一聲一聲，隱隱地傳來祖國母親肺腑間的呼喚。

看兩岸微信群裡的交流多麼頻繁，多麼熱鬧，彼此之間，似乎沒有了海峽阻隔，沒有了萬里關山，唯有一腔熱血，和一縷難割難捨的情懷。

似乎連文字都充滿了溫度，兩岸無論茂年垂暮，無論藍領白領，無論地北天南，都是能夠平等交流的。這是因為我們長在同一棵大樹上，日日夜夜吸收祖國土壤的文明養分，我們的基因深植著中國人的故土情結，我們的血脈裡流淌著長江黃河，我們的脊梁就是長城，我們的寸體寸膚，都烙著中華民族的驕傲與恥辱……

因為這些共同語言，所以才能一起神采飛揚，笑談民族復興，憶往昔崢嶸歲月，人性中最超逸的天籟，原來就來自於共同的信念。

大陸媒體，關注了；百家講壇，收聽了；中國歷史，重讀了。有一次看見大陸小學的教科書，那是一年級的語文課本《歡迎台灣小朋友》：「一隻船，揚白帆，飄呀飄，到台灣。接來台灣小朋友，到我學校玩一玩。伸出雙手緊緊握，熱情的話兒說不完。」

是啊，熱情的話兒說不完，哪怕是大陸友人一句簡單的問候，哪怕就只有短暫的十秒，卻足以喚醒我小學時就醞釀著的真摯情懷。

必須這麼說，是三觀正的大陸同胞們，握著我的手，合力推開了我心裡的那扇門，讓我視野更加開闊。海濤依舊，天空蔚藍，一個最真實的自己，在中華兒女的望眼欲穿中，翱翔了回來。

後來我漸漸地明白了，為什麼總有人視野不夠開闊？若自己連心中的那道門檻都跨越不了，又怎能夠海闊天空？即便走過了千山萬水，也只是坐井觀天，看不清這世界的本來面目。

作為一個堂堂正正的中國人，大聲喊著我愛中國，我愛中華民族，是一件多麼自豪的事。溫庭筠在《送渤海王子歸本國》開篇就說了：「疆理雖重海，車書本一家。盛勳歸故國，佳句在中華。」細細咀嚼著詩意，莫名地心湖就沸騰了。民族的認同，在於血緣，也在於文化，兩岸同樣學習著中華文化，同樣取中國姓名，同樣新春賀歲、清明祭祖、端午劃舟、中秋團圓，同樣讀著唐詩、宋詞、元曲，同樣為著上下五千年、包容萬象的中華文明而驚歎……無論是精神文明還是物質文明，都不能抹滅我們同為中國人的事實！（康庭瑀／中華青年發展聯合會文宣委員會委員）