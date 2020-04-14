十年前的三月下旬，我記得是在南京第一次見到後來在台灣的指導老師，學術會議間歇期間我上前拜見，一陳赴台求學之意。我記得老師當時半開玩笑地說，「歡迎，我們馬總統說，這次陸生赴台的法案，就算打架也要讓它過」。

當年，國民黨在立法院因為還有別的架更值得打，陸生法案未獲通過。

●全部都是政治算計

於是我在次年，也就是辛亥百年之際，成為六十年多年後大陸赴台的第一屆陸生。耳畔相隨的，是綠委管碧玲在電視上聲聲對台灣人民的警告：「被中共洗腦過的職業學生來台灣了」。也是因此，不許打工、不許結婚、不許領獎學金等等「三限六不」像緊箍咒一樣，箍了我在台的全部歲月。

民進黨立委講的話，他們自己也不相信，這叫政治操作；國民黨立委作的退讓，他們自己也覺可笑，這叫政治妥協；共產黨當局默不作聲，但他們自己都心知肚明，這叫政治智慧。

我們陸生抬頭看來，這都叫政治算計。

我從不質疑政治算計的必要，政治如果沒有算計就無法妥協。但政治算計也要有最起碼的道德底限，檯面上的算盤打起來心裡也要有數，總不能連檯面下的黑吃黑都不如。可是當了婊子還要立牌坊的，往往也是這些算盡機關的政治家，人民若信了他滿口的忠孝仁愛，就必定對另一些人厭之入骨，恨不得炙而啖之。

他們的武器，就是讓你愛你的國家，讓你思想的臍帶接上政治國家的母體子宮，讓你相信你是她疼愛的孩子。於是，與你一樣臍帶相連於母體者即為同胞，凡不同者就非我族類。

所以，雖戧我者亦為同胞，縱濟我者亦為異族。

可憐二十世紀兩場熱戰一場冷戰，數千萬人的纍纍白骨，到頭來換取的就是兩岸中國人的這點記性。

昨天，當我看到兩岸的政治當局又拎起陸生赴台的事情來作文章的時候，我知道他們又來了。一邊是愛著你的祖國母親，一邊是自由民主的亞洲燈塔，擺在當中的，是被推三阻四、朝三暮四的兩岸青年。

▲還有希望和好嗎？

我有時在想，兩岸政治家嘴裡講出來難得一樣的話，真的覺得兩岸青年是未來的希望麼？有誰會把民族和解的未來希望當做棋子來擺？把人當人，而不是只把國家當人，有那麼困難麼？

他們台上演的，一齣叫希望，一齣叫未來。

我眼裡見得的，一面是冷血，一面是無情。

我們真的還有希望和好麼？（章程／浙江大學法學院助理教授、陸生首位法學博士）