新冠疫情爆發以來，民進黨當局延續「反中」操作，兩岸關係每況愈下。大陸官方多次點名蔡政府「以疫謀獨」，對「台獨」口誅筆伐，民間更是出現「趁疫武統」的聲浪。兩岸關係已到危難關頭，民進黨務必審時度勢，停止汙名與挑釁，約束獨派氣焰，以保台海平安。

面對北京「以疫謀獨」的指控，蔡英文曾明確否認，並反控對岸政治操弄，但民進黨選後延續「抗中」路線，趁疫情炒作統獨議題卻是無法否認的事實。如果說發布口罩出口禁令，中斷兩岸人員往來等尚屬情有可原的防控舉措，那麼蔡政府上下不顧WHO反對和對岸抗議堅稱「武漢肺炎」，就是對大陸官民赤裸裸的敵視與挑釁。

湖北台胞返台歷經坎坷，兩岸反覆拉鋸，除了關於防疫措施的爭議，最大的癥結竟是蔡政府堅持必須由台灣派飛機赴武漢接回台胞，甚至一度拒絕大陸提出的由兩岸航空公司共同執飛的方案。這不能不令大陸方面高度警覺。大陸學者直言不諱，民進黨之所以堅持將所謂「橫濱模式」移植到武漢，就是想讓外界產生台灣從大陸「撤僑」的錯覺，從而強化兩岸是國與國關係的認知。若此說屬實，則湖北台胞就真淪為民進黨與大陸博弈的棋子了。

除了給大陸打上歧視性標簽和暗中撥政治算盤，民進黨高層還明火執仗炒作台獨。特別是行政院長蘇貞昌先是藉回應綠委更改「中華民國」英文名之機，脫口而出「應該改成Republic of Taiwan（台灣共和國）」，令輿論一片譁然。然後就「台灣到底是不是一個國家」與藍委爆發口角，進一步激化台灣人國族認同的爭議。如今又因為China Airlines過於「刺眼」，要求華航拿掉「中華航空」的標識。如此種種簡直比自稱「務實台獨工作者」的賴清德任閣揆時的表現更加超過。難怪大陸直接點名蘇貞昌為台獨分子。

民進黨在「抗中」的道路上越走越遠，甚至將醜化與挑釁大陸當做家常便飯，大陸各界當然不會忍氣吞聲。最近，一篇題為〈千載難逢：解放台灣進入最佳窗口期〉的自媒體文章風靡大陸社交網路。作者宣稱，「當前，中國已戰勝疫情，士氣正旺，而美國等西方大國都深陷疫情，金融動盪，經濟衰退，軍隊也在疫情中遭到重創。此時此刻，正是中國解放台灣的良機，是中國統一祖國的最佳窗口期，這是一次成就中華民族千秋偉業的千載難逢的機遇，此時不解放台灣統一祖國，更待何時？」台灣的有識之士也提醒當局和民眾要有中共「捅破那層窗戶紙」的心理準備。

大陸官方儘管仍堅守和平統一的主旋律，但也不迴避武統話題。國台辦發言人就將大陸民間武統聲浪高漲視為民進黨和台獨勢力倒行逆施的結果。國台辦旗下媒體也警告，「如今大陸疫情已經緩解，民進黨還在挑戰大陸底線，對於大陸來說，就是在給大陸製造武統的機會」。《環球時報》更是藉遼寧艦編隊通過台海之機放話，認為美國航母的「趴窩」恰是武統台灣的最佳時機。

當然，兵者，國之大事，大陸不會輕易「武統」，但台灣也不能有恃無恐。當務之急，一則蔡英文以身作則，不再言必稱「武漢肺炎」；二則盡快妥善解決滯留湖北台胞返台難題，莫再橫生枝節；三則約束蘇貞昌等人的「台獨」嘴炮，為兩岸衝突降溫。

（作者為大陸大學教授）