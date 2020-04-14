孩童時代，我們都很熟悉「狼來了」的寓言故事。

中共會不會打台灣？由於兩岸僵持那麼久了，所以信者恆信，不信者恆不信。信的人說，解放台灣是維護中國的領土主權的重要工程，武打台灣是必然的事。不信的人則說，台灣是台灣人的台灣，也是亞太第一島鏈的中心，美國需要台灣，美國一定不會放棄台灣。

沒錯，自從川普總統就任以來，為防阻中國爭霸國際，他已全面跟中國開戰，尤其新冠肺炎使美國成為重災區，更令川普恨得咬牙切齒。相對地，台灣此次防疫成效顯著，又適時推展口罩外交，當下已成為華府的寵兒，因而被北京懷疑台灣「以疫謀獨」。

但別忘了，當全國「順時中」投入防疫，同時感受來自國際的溫暖和感謝，台灣海峽的海域和空域，卻三不五時飽受軍事干擾。就以2020年前3個月為計，美中海空軍兵臨台灣周遭的紀錄如下。

2月間：9～10日，人民解放軍機艦繞台連續2天，軍機還第2次穿越海峽中線。12～13日，美軍兩架B-52轟炸機和特戰運輸機兵繞台，挑戰中國航空識別區。15日，神盾艦由北向南航經台灣海峽。16日，中國導彈驅逐艦呼和浩特號進入西半球海域，抵達第三島鏈。

3月間：10日，美軍麥坎貝爾號驅逐艦進入南海西沙群島周邊海域進行任務。13日，美利堅號兩棲突擊艦和濱海戰鬥艦航行南海。15日，美軍在南海進行為期3天的軍演。16日，共軍戰機在台灣海峽西南方進行夜間協同作戰航海訓練。18～19日，美軍電子偵察機進入南海。23日，美軍第七艦隊在南海實彈演習，顯示美軍已在南海「超前部署」。25日，美軍勃克級驅逐艦航經台灣海峽。26日，美軍B-52H轟炸機飛抵東海防空識別區戰術偵察飛行。25～26日，美軍電偵機接近我南方外圍空域，在高雄西南方兜圈繞飛。

但沒想到：一、美國部署在亞太區域的四艘航空母艦戰鬥群，敵不過新冠肺炎的肆虐，多名官兵受感染，分別靠岸隔離治理，嚴重影響作戰能力。二、4月10日，在WHO祕書長譚德塞沒來由地誣指台灣煽動種族歧視人身攻擊的第2天，我國防部偵獲中共轟六、空警500及殲11等各型機在台灣西南方海域執行遠海長航訓練，並經巴士海峽進入西太平洋。三、美軍立即出動一架電子偵察機，由巴士海峽往中國沿海偵察巡弋。

「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，這是人人皆知的國防常識。問題是，在統獨爭辯、藍綠對峙數十年之下，我們2360萬人民作好抗戰的準備嗎？國防部作好超前部署的準備嗎？

此次台灣的防疫抗疫成功博得國際讚賞，別忘了那是因為2003年對抗SARS的經驗傳承，使得小英政府駕輕就熟，將已建立的SOP超前部署的成果，而全民防疫的意識便是一切成功的基礎，那是17年前我們付出73條寶貴生命的代價。

種種跡象顯示，台灣海峽「狼來了」恐怕不是寓言，而是有心人精打細算的戲碼。在非典型的第三次世界大戰正如火如荼肆虐全世界時，千萬要提防別讓「以疫攻台」的戰火在台灣燃燒。

（作者為前副總統）