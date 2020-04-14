我國國防部4月10日說，上午偵獲中共轟6、空警500、殲11等各型機，於台灣西南方海域執行遠海長航訓練，並經巴士海峽進入西太平洋後，循原航路返回駐地。這是今年以來，共機第6度現蹤台灣鄰近海域。這個打擊支隊包括兩艘052D相位雷達系統驅逐艦，兩艘054A型巡防艦與一艘油彈補給艦，當然依慣例還有1至2艘核攻擊潛艦於水下擔任直接支援任務。

國防部也在12日表示，遼寧號航艦編隊自我國東部外海、南部海域向南航行。事實上該支隊至菲律賓海北部即轉向西，穿越巴士海峽後進入南中國海。國防部對其在台灣東部外海、南部海域的確切位置與動向並不了解，建立遠海海洋監視能力已刻不容緩，否則一旦進入戰時，航母距台300浬可對台發起打擊，如果我們想要軟化它的打擊力，就必須在400浬外精準掌握「遼寧（山東）號航母在哪裡」，也才能夠優勢布局，否則說什麼都是假的。

共軍海軍新聞發言人高秀成稱，遼寧艦航母編隊跨區機動，到南海有關海域開展訓練，這是年度計畫內的例行性安排，今後中國海軍仍將按計畫常態組織類似演訓活動，加快提升航母編隊體系作戰能力，如此看來，與美海軍受疫病暫退出東亞無關。看到遼寧號航母的舷邊已經是鏽跡斑斑，足證這幾個月在黃海的訓練漫長而備極辛勞，恐怕已有相當高的戰力。

自4月初開始美軍機於台灣周邊及南海的出現率大幅增加，自4月8日迄今，6天內第5度派機巡弋南海。14日的資料顯示，一架美軍P-3C獵戶座反潛機再度現蹤台灣南部海域，這也是美軍不到3周，第11度出現台灣周邊空域。美軍的軍機以電偵機與海洋巡邏機為主，通常電偵機搜集的資料越新穎，在運用上就越能得心應手，他們的對象包括潛在的敵人、友邦與中立國，像作戰艦幾個月的修船，電子裝備必然經過調校，就必須重新建立資料庫。當然它還負責搜集岸上的電子信號。P-3C海洋巡邏機絕對都是有目的而飛的，那些海域本應由我們「各負其責」，由我們來飛的，這是區域合作的基本原則，如果我們宅在家裡實際成了他們的累贅。

此地很多人看到美機天天飛過來，即使不是為我們，也總覺得很有安全感，心理激奮地像吃了雞血。事實上，不是那麼回事。當美軍以空海作戰來反制共軍的「反介入/區域拒止（A2/AD）」時，駐前緣的盟、友軍必須獨自支撐始戰，至美軍主力能及時趕到救援。但是當A2/AD範圍已擴增至二島鏈時，美軍連二島鏈都不保時，又怎麼及時趕到救援？

有人提到中共每次對外作戰前都會引用了「勿謂言之不預也」，但事實上也未必如此。像中共因F-131登陸艇投誠而擊落松山至馬祖的水上飛機，而因李顯斌駕IL-28投誠則發起烏坵海戰，兩岸這種非國與國的戰爭，往往積累幾件小挑釁，就會引起突如其來的「懲罰」。所以對我們而言別相信那句話，還是國防部那句話說的好，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，應排除萬難，在最短時間內將戰備提升至最高級才是正道。

（作者為海軍退役中將）