近日新冠肺炎疫情在大陸出現反彈，4月12日新增確診病例達到108例，創1個多月來新高。其中98例為境外輸入，逾半出現在與俄羅斯接壤的黑龍江省。黑龍江境外輸入確診病例累計已達247例，全部是來自俄羅斯的中國公民。

這波疫情，俄羅斯在第一時間就禁止中國公民入境，中斷鐵路和民航運輸，與別國相比，其針對中國的防疫措施堪稱最為嚴厲。如今隨著疫情的蔓延，俄國反成為大陸新一波疫情的最大來源，如何理順雙方因疫情引發的緊張關係，值得關注。

從今年1月底武漢封城之後，俄羅斯就開始針對境內的中國公民執行極其嚴格的防疫措施。在中國人聚集最多的莫斯科市，其地鐵與公共交通系統都接到命令，專門重點檢查中國人。莫斯科警察還在街上和公共場所攔檢中國人證件，甚至挨家挨戶搜查未依規定隔離的中國人，一度引發大陸駐俄大使館的抗議。

近期俄羅斯疫情擴大，每天新增病例超過2000人，莫斯科更已淪為重災區。俄國境內反華的氣氛高漲，令當地華人各個自危，許多中國公民紛紛想方設法逃離。也有一說是莫斯科當局刻意驅逐他們回國，因俄羅斯總理曾公開警告，要把攜帶病毒的外國人驅逐出境。當中許多人不遠萬里從莫斯科搭火車先到海參威，再從連接兩國邊境的綏芬河口岸入境，還有人是從莫斯科坐火車到外貝加爾邊疆區首府赤塔，進入內蒙自治區的滿州里市。

目前黑龍江省接壤俄羅斯的綏芬河、琿春、東寧3處客運口岸均已關閉，但隨著綏芬河市病例數量不斷上升，全國多地醫護人員繼支援湖北後，再次出征綏芬河，協助興建方艙醫院。此外，4月10日，一架從莫斯科飛抵上海的航班，機上就有60人確診。

俄羅斯疫情倒灌雖不致影響中俄關係的大局，但值此西方正就疫情對中國追責索賠之際，卻也讓北京的應對不免陷於被動。一方面為防堵疫情再起，必須全面斷絕與俄方的往來，對於俄方歧視華人的種種舉措，民間已有批評聲浪，官方只能保持低調，以免惡化兩國關係。

當中還有一樁令北京當局有口難言的「懸案」，即中石油高價購買俄國原油的問題。2013年中方為推行石油供應多元化，與俄方簽署了《關於擴大原油貿易合作的協議》，為期長達25年。根據協議，俄國將每年供應中國原油4610萬噸，這對中國原油供應提供了保障，但這筆交易的購買價格，中俄雙方均以「商業機密」為由拒絕公布。有人從交易總價高達2700億美元，推算平均每桶約100美元左右，以當年國際油價平均110美元，應算是合理價格。

但新冠疫情爆發後，全球石油需求銳減，加上俄羅斯與沙烏地產油大戰，造成國際油價大跌，一度跌破每桶20美元，突然讓這筆買賣變得很不合理。更令北京無言以對的是，俄羅斯的原油開採成本其實遠高於沙國，之所以有底氣進行油價大戰，就是憑藉這份當年與中方簽訂的大肥約。也就是說，中方成了這波油價大戰的冤大頭，難怪大陸官媒對此全面噤聲，只能私下以「國家戰略高度」來自我解嘲。

（作者為信民兩岸研究協會理事長）