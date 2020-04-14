近日蔡政府積極展開防疫外交，口罩大放送。且先不論台灣是不是已經到了行政院長蘇貞昌所說的「自己吃剩的才要給別人」的口罩「吃剩」階段，單從送口罩時的政治動作看來，蔡政府的防疫外交就充滿了政治算計，令人嘆為觀止。

這幾天，民進黨持續撩撥華航改名的議題。蘇貞昌認為，運送口罩的華航名稱容易引起國際誤解，以為是對岸送的口罩，這豈不讓台灣的好心變成做白工？因此蘇揆要求以後華航運送物資時不可自我宣傳，China Airlines（華航）的字樣閃得越遠越好。此外，未來華航的機身要把China字變小，然後再想辦法加上大大的Taiwan；更長遠的未來則是推動華航改名為台灣航空。

其實，兩岸的航空公司在國際民航組織（ICAO）「航空器註冊編號」的首碼都是B，而「B」代表的是「中國」。ICAO和各國民航規範都是以此編號認定該架飛機的國籍。 因此，在不改航空器註冊編號的情況下，單單把機身的China Airlines改成Taiwan Airlines，其結果反而容易變成與中國山東航空之類的航空公司同一等級的「中國台灣航空」。這是民進黨政府要的嗎？

所以，民進黨有本事就去ICAO要求修改航空器註冊編號，不再適用與對岸相同的首碼B。不過，自從蔡政府執政以來，台灣連ICAO的年會都進不了，改碼之事就甭提了；更何況，要改國碼，還得先宣布獨立，然後以「台灣國」的名義加入聯合國…。算了，還是作夢比較快。

再說到援外口罩的數量，那真的是送心酸的。在台灣人省吃儉用加上用電鍋乾蒸反覆使用之下，擠出第一批1000萬片送出後，日前又啟動了第2波援助行動，將捐贈總數600萬醫療口罩給北歐、中東歐地區的歐盟會員國、美國受創嚴重州、拉丁美洲及加勒比海國家、新南向國家及其他友好國家。算一下，到底每個國家可以分到多少片口罩？

以台灣有限的物資真要助人，應該選擇情況確實十分嚴峻的少數國家，讓他們真的可以因為台灣的物資渡過難關，而不是像現在這樣五湖四海的捐，因為受贈國能取得口罩數量實在太有限了。這麼做讓行政程序變得更複雜，且華航的飛行哩程增加了許多碳足跡，未免太不環保了。

當然，贈送越多國家就會收到越多「謝謝」的機會。這陣子，各國對台灣表示感謝的新聞，汗牛充棟、幾近洗版，彷彿台灣是個施粥行善的大員外，令人飄飄然。看來天女散花的送法倒也不失為是提高援贈口罩CP值的好辦法。而如果口罩送人後，竟有人不知感謝，還「Errrr」的，那自然會有台灣網軍去收拾。

老實說，蔡政府要捐口罩還真得快一點，因為很多國家的生產線已經開動，要不了多久，能捐能賣的口罩一拖拉庫，台灣的口罩恐怕也值不了幾個謝字了。好處是，到了那時，華航也不用改名了啦。

（作者為資深媒體人）