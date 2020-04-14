國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）於仍在進行中的IMF／世界銀行「2020春季會議」揭幕演說中指出：3個月前，IMF預估189個會員國中，160國可享有人均所得增長；而最新的預估是，170國的人均所得會「負」成長。新冠病毒造成全球經濟極端風暴的影響可見。

台灣由於防堵有方，加上全民對於抗疫的重視與集體警覺，現階段尚未出現病毒大規模社區傳染的情形；但疫情對於台灣經濟的傷害則不然。我們擔心正由於病毒對於台灣人民「生命」的危害不大，反而使政府輕忽了病毒對於台灣人民「生計」會帶來的災難。

面對疫情對於經濟的威脅，歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）日前表示：會「不計一切代價」護衛歐盟經濟。根據G20國家已公布的財政激勵方案，日本的規模為GDP的20%，位居第一、美國與新加坡同為11%、澳洲9.7%、加拿大也達8.4%。我國已公布財政激勵金額為1.05兆元、約為2020年預估名目GDP之5.4%；規模相對小外，還被嚴重「灌水」。

號稱1.05兆的行政院第二階段擴大紓困振興方案，編列預算僅有2100億，包括原已編列的600億與修法通過後可以再行編列的1500億。所謂「移緩濟急」的1400億，由於挪自其他支出，將其列入是重複計算支出。

還有7000億其實是政府提供優惠貸款的「額度」，政府的主要負擔是補貼銀行利息損失。以中小型事業不減薪或裁員為條件的「營運資金貸款」為例，經濟部提供的是6個月利息補貼，每家事業還有5萬5000元補貼上限。以我國民營企業平均貸款利率約6% 計算，就算沒有金額上限，充數的7000億財政激勵，不過是210億的利息補貼。

因此，已有的600億預算，加未來可再編的1500億預算，再加利息補貼的金額（以210億計），實際財政激勵金額為2310億，規模約占GDP之1.2%。面對外界對於方案灌水的質疑，行政院振振有詞的搬出「美國也將貸款額度計入」說詞；殊不知，美國財政部提供中小企業的是鉅額的「可轉換貸款」（groans），企業如不減薪或裁員，「貸款」（loans）即可轉為「補助」（grants），不需償還。

此外，外界對於行政院紓困振興不考慮全面發放現金或消費券，而以折扣券（酷碰券）作為刺激消費的工具，也有不少討論。回歸財政理論，在一般的情形下，等額政府支出，就受補助者的滿足感而言，現金效果大於等於消費券，消費券效果則大於等於折扣券。

就刺激消費言，現金等同消費券，確切效果則決定於邊際消費傾向；經濟體系中想用錢卻沒有錢用的人越多、則現金或消費券效果越好。有人以為消費券「不能存」、刺激消費效果會比發現金好，其實不然；消費券大可透過減少同額現金支出的方式來「儲蓄」，挪至以後消費。以台灣平均消費來概估邊際消費傾向，100元的現金或消費券會增加70至80元消費。

至於折扣券，由於是降低特定財貨（或勞務）的價格，刺激消費效果決定於該財貨的需求彈性。以需求彈性等於1試算，75折的價格，會帶來該財貨25%需求量的增加。換言之，75折的折扣券不過帶來0.25倍消費量的增加；要有4倍效果，無啻天方夜譚。

（作者陳聽安為國立政治大學名譽教授、陳國樑為國立政治大學財政系教授）