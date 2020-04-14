5、6000年前農耕文明在歐亞4個大河流域興起，人類進行了第1次「能源革命」，以種植攫取太陽能，轉換成食物與能源，穩定的溫飽讓人口迅速成長，文明勃發。4000多年後，大航海時代開始，西方的哥倫布與東方的鄭和穿破海洋天塹，揭開了全球化的序幕。

17世紀初中國、南美與西歐產生三角貿易，世界上第1個全球貿易圈在混沌中啟動：大量的銀礦從中美洲波利維亞及墨西哥用船運到西班牙設在東亞的貿易前哨站─菲律賓的馬尼拉，中國人在此用歐洲人喜歡的絲綢、瓷器等奢華精品換銀，成為明清盛世流通於中國的貨幣。農作物也在新大陸與舊大陸之間廣泛交流：玉米、馬鈴薯、大豆、花生、番茄、辣椒、鳳梨由美洲移入歐亞；而歐亞的小麥、糖、米、牛、山羊與天花、麻疹也傳入美洲。

是的，在那個全球化過程中，歐亞舊大陸的病毒也傳布新世界，疫病流行從早年歐亞的村落市集，走向毀滅整個美洲原住民的恐怖規模。考古證據表明，現今美國西南新墨西哥州一帶，憑空消失了數千個聚落。據估計，從1492年哥倫布登陸美洲到1610年間，美洲原住民死亡7600萬人，死亡率95%，是當時全球人口的10%。一整塊大陸的農耕系統就此徹底崩潰，原來刀耕火種的農業將碳含量高的森林轉化成農田，把固態的生物碳燒化成二氧化碳，送入大氣層。人口大絕滅後，農田荒廢，森林復原，二氧化碳又被回收到森林與土壤中，這是人類文明史上第一次的碳捕存與埋藏，真所謂「無心插柳柳成蔭」！格陵蘭的冰芯紀錄顯示，這次人口的大削減使得大氣中的二氧化碳減少10個ppm，這相當於現今世界8到10年間大氣增加的二氧化碳濃度；如今，2020年的新冠病毒，估計也會使全球碳排放量大幅下降。

當年人口清空的蓁莽大地成為歐洲探險家的樂園，也轉為帝國主義拓殖全球的第一塊寶地、第一桶金。17世紀起英國與荷蘭政府羽翼的東印度公司遠征東亞，英國殖民印度、孟加拉與巴基斯坦，荷蘭染指印尼，1669年荷屬東印度公司擁有150艘商船、40艘戰艦，5萬名員工，及1萬人的專屬軍隊；商人、水手，軍人和神職人員成為帝國主義的前鋒。

我們可以說，第一次全球化以病毒為前導，以帝國擴張為過程，以殖民剝削為終局，累積了18世紀英國與西歐工業革命所需的資源、系統與動力，從而建構了現代世界格局。

後全球化的今日，疫病大戰又起，潛藏著改變世局的動能與誘因，病毒與政治，鼓動雙翼，飛向人類的未來。

（作者為國立台灣大學永續地球研究中心兼任教授）