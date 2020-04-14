具定位、視訊、通報功能！ 1/29啟動「電子監控」

全球正在打一場史上前所未見的世界大戰，敵人是新冠肺炎病毒，各國窮盡醫療、行政與科技手段，個人自由權與隱私權往往受到侵犯。這或許是必要之惡，但不能成為常態，應預設退場機制，並受到最嚴格的監督。政府籌建「社交熱點APP」立意是為了加強防疫，但防疫與人權的平衡必須審慎拿捏，不能讓人民的自由與隱私權在防疫戰中陣亡。

行政院與「台灣人工智慧實驗室」合作開發APP，透過手機藍牙功能，可以掌握民眾曾經去過的地方，記錄不特定對象接觸史；再結合1968服務，讓民眾可以預知目的地人潮聚集情形，和同樣裝有該APP的人距離過近時，手機會發出警示。這款「社交熱點APP」由民眾自願加入，記錄的接觸資料將匿名化後，以加密形式放在使用者手機上，不會主動上傳，也不會提供給其他人，就隱私安全來說還算得當。政策規畫者立意可能良善，但執行過程必須謹慎，必須透明化並接受嚴格監督，避免出現濫用問題。

防當政者藉機搞擴權

這不是危言聳聽，台灣人權促進會、國際特赦組織等上百個國際人權組織發布聯合聲明指出，若非迫不得已，不應使用電子監控，就算使用，也必須符合人權標準，不應利用防範流行病美化電子監控，更別讓電子監控成為人們未來日常。政府擴張電子監控權力時，應合法、合比例，必須設定退場時限，且公開透明、安全隱密處理監控資料，確保資料留存僅能供防疫使用，且必須有一套監督機制，讓受監控的當事人有救濟管道。

電子監控雖是防疫利器，但是必須避免出現三大副作用。一是過度監控，二是資訊不當使用，三是當政者藉機擴權。

過度的電子監控會嚴重侵犯人民的自由與隱私，宛如《1984》書中老大哥隨時都在看著你，人民的自由意志遭到壓制。一個自由民主並重視人權的社會，個人在合法範圍內的行為應該是不須擔心受到窺探、蒐集與操弄的。能夠隨心而行是自由的根本，而對個人的電子監控會剝奪掉民眾隨心而行的自由感，這會對自由與人權造成深刻戕害。

至於電子監控所取得的資訊儲存在哪裡？誰可以取得？是否能不被濫用？更是令人擔憂。在這個大數據的時代，資訊就是資產，可以交換經濟利益，還可以操作政治獲利，例如「劍橋分析」透過社交媒體蒐集到的個人數據便曾影響美國選舉。

投入防疫戰時，民眾多會有同仇敵愾擁護領導中心的心態，領袖的支持度通常會上升，連防疫表現欠佳的美國總統川普支持度也拉高。但這種非常時期也給了當政者藉機擴權的藉口，像匈牙利總理奧班便讓自己取得可以不受國會掣肘的「法令統治權」。權力容易腐化，絕對權力絕對腐化，台灣向來以民主自豪，要維護這個重要的全民資產，就要對任何掌握權力的人戒慎警覺，把所有可能侵犯自由人權的念頭及早掐掉。

名嘴黃智賢認為台灣已有社區感染，此說和疫情中心觀點相背，因而被檢舉散布謠言，警方作完筆錄後，竟不問是非移送地檢署。一個對疫情的不同意見，就要落得面對法律訴訟的地步，這讓外界還敢對政府的措施提異議嗎？

電子監控不能變常態

現在當政者可以輕易取得個人資訊，若再加上藉公權力調查起訴的恫嚇騷擾，將讓台灣在無所不在的監控下，只能有附和支持當政者的聲音。這很危險，一來破壞台灣難得的言論自由，二來防疫時失去集思廣益能力，很快就會從一言堂變成一條路走到黑。當初李文亮醫師也曾發出警告，卻被叫到警局訓戒，自詡自由民主的台灣，如果防疫防到異議全消音，將會失去非常根本的國家立足資產。

我們要保護人民的健康，也要維護台灣的民主自由與人權，政府把健保卡加入出入境資料，其實已經侵犯了人民的隱私，只是在防疫時期不得已而為，但不能成為常態。現在為了防疫強化電子監控而推出「社交熱點APP」，也必須謹守對隱私與人權作最小侵犯的原則，而且必須保持匿名並嚴防資訊外流，等疫情過去立即退場。我們都想要守護台灣，但絕不能以自由人權為代價。