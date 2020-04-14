台灣捐贈口罩援助歐美及東南亞各國原本是美事一樁，卻因中華航空的英文名是「China Airlines」，意外引爆綠營批判，認為會被誤以為是中國，嚷著要改名。行政院長蘇貞昌14日在立法院呼應，已要求拿掉「中華航空」標誌，還吹噓中正機場改為台灣桃園國際機場就是他任內成功推動。

蘇貞昌的霸氣叫航空業界心寒。因中正機場的改名，是在自己國家內作業，愛怎麼改都可以，反正花的是民脂民膏；但華航飛機飛到世界各國，要改名涉及國際航空運輸協會機場代碼更動與航權談判，更別說華航與國際其他公司運輸訂定契約變更，再加上招牌更名等，耗費可能逾數十億元，不是官大一句話就可以改名的。

蘇貞昌顯然不管那麼多，下令華航運送口罩先拿掉中華航空的標誌，改名「台灣」的部分，政府會一步步來做，甚至順口說「中華職棒聯盟」改名也確實有必要，才能讓全世界看到台灣跟中國不一樣。

蘇揆大概不關心體育，不了解台灣早在1996年職棒一分為二，當時與中華職棒打對台的就是「台灣職棒大聯盟」，兩聯盟各玩各的，不到7年就宣告合併，成為現今的中華職棒大聯盟。

蘇揆如果想把中職改名為台灣職棒大聯盟，得想想這段職棒分裂慘淡經營的歷史，球員需要的是職業運動表現舞台，不會想沾染政治。蘇揆如果真的要讓全世界看到不一樣的台灣，該省思的是如何提升中職水準，如同華航該做的是提升其航空競爭力，而不是滿腦子政治，得意忘形只想偷渡搞正名。