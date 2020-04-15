至於暹羅雖以英、法交爭得以倖存，朝貢亦不入於中國。我中南半島諸藩邦，至是盡脫羈絆矣。試觀清廷自光緒立，那拉氏再聽政，日肆荒淫，光緒10年（1884年）以恭親王弈訢「委靡因循」而罷之。改任弈環，而弈環委蛇保榮，因循壅蔽，更甚於弈訢。大臣自滿人福錕崑岡以下，眾至十餘人，俱多不知外事。朝野均倚恃李鴻章。鴻章也知有兵事，而不知有民政，知有外交，而不知有內政，知有朝廷，而不知有國民，知有洋務，而不知有國務，且於中西立國根本，初未了了，亦不能舉國中積弊，一革新，徒然仿襲西政皮毛，以粉飾耳目。凡所興革創新，遂皆淮橘為枳，若存若亡，不能實收其效。諸滿族對於西法皆懵懂無所知。

倭寇之禍 前所未有

1894年甲午中日之戰開始。緣朝鮮東學黨之亂，日本海陸軍先發制人，其船械亦較清軍犀利，清軍既遭失敗，由朝鮮退至遼寧，大東溝一戰，海艦亦幾乎盡沒，後來旅順、大連、威海衛諸要塞，日人上陸攻取，輕易攻佔。李鴻章二十年經營之淮練各營與海軍海防，一戰而盡。清廷以日人勢將進逼遼寧、瀋陽，遂決命鴻章赴日，甘願割地償銀，以為苟安之計。光緒21年（1895年）3月，訂馬關條約，既將箕子舊封之朝鮮，劃為日人保護國，復割我遼東半島及臺灣澎湖島，償軍費二百兆兩，開沙市、重慶、蘇州、杭州為通商口岸，並一任日本人在內江自由通航，內地從事製造。倭寇之禍，實前史所未有也。

馬關條約初成，俄人以日倭占遼東，甚嫉羨之，即糾合德、法二國威脅日人還我遼東。清廷既增付賠款三千萬兩，俄人再索取厚酬於清，清廷不能拒。於22年（1896年）俄王行加冕禮，清廷遣李鴻章使俄，與俄訂密約，許其以東三省築路權。23年（1897年），德人籍口山東鉅野二教士被殺害，強佔我膠州灣，以山東為其勢力範圍。俄人亦強佔我旅順、大連灣，以東三省為其勢力範圍。明年，英人亦與滿清締結揚子江沿岸不割讓他國之約；繼而又佔我威海衛，並索取香港對岸地，拓展其舊佔九龍界。法國則初約海南島不割讓於他國。日本亦約福建不割讓於他國。乃至意大利亦欲援均勢主義，索我三門灣，其駐使且提最後通牒，而清廷拒絕，並擲還哀的美敦書，此事始罷。乃自開秦皇島、吳淞、三都澳（屬閩）等地為商埠，以杜各國之要求，然海疆要隘，頃刻殆盡，失地失權之事，紀不勝紀。其勢正如風掃殘葉，不可收拾。

時光緒載湉親政已數年，那拉氏移居頤和園仍穩握大權。載湉憤國勢阽危，決意發憤圖強，乃於戊戌（1898年）年頒行新政。但終夭折，於是那拉氏復垂簾聽政，且時思廢載湉而立之，但為顧忌各國駐使責言，不敢倉卒廢帝。26年庚子（1900年），白蓮教餘裔義和團興起山東，起初以仇視耶教為名，劫殺不已，蔓延滋害，後即以扶清滅洋為號召。那拉氏輕信其術，思倚靠其鋤敵而立威。有疏諫義和團不當者即借端殺害。

拳匪更擊殺德國公使克林德及日本使館書記，包圍各國使館，一再搗毀教堂，殺害教民，株連無辜，釀成庚子之拳亂，終於召致各國聯軍入京之禍。那拉氏偕光緒帝西遁至西安，仍然依賴李鴻章與各國交涉折衝。

以仇視耶教為名

27年辛丑（1901年）正月，成和議。除賠款四萬五千萬兩，遣專使至德、日謝罪，毀大沽砲台及天津城，並撤京津間軍備，拓展京城各國使領界，不准華人雜居，改總理各國事務衙門為外務部。首禍各臣皆予處死。於是守舊者奪氣。惟庚子之亂，俄人除參與聯軍進佔天津外，復大興師佔據東三省。辛丑和議完成，各國遵約撤兵，而俄人之據關東者，籍口與中國有特別關係，獨遷延不撤兵；並以海陸軍向朝鮮侵略。日人以俄人劍及履及，既與英國締結同盟以為聲援，復與俄國協議分割我東北三省利益，俄人則將我東北全部劃出日本勢力圈外，且圖染指朝鮮。光緒29年（1903年）12月，日遂與俄國開戰，而以我遼東作為戰場，清廷不敢置一詞，惟僅守所謂「局外中立」。及俄人敗北，31年（1905年）9月，日俄之朴資茅斯條約議成，我人民生命財產之損失與毀傷者，皆置之不論，並且強劃我東北三省為南北兩部，由兩國分區經營。此後日人侵暴，層出不窮，清廷雖在關東各地設官，推行新政，亦形同守府。由此可見清廷之顢頇無能。

（待續）