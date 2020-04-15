無色覺醒》賴岳謙：政治領袖責任擔當！ 國家防疫不容輕忽！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》第609集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「政治領袖責任擔當！ 國家防疫不容輕忽！」

身為一國的政治領袖，無疑要承擔所賦予的責任與義務才得以任政治首長，同時也能因此得到同僚與民眾的尊重以及愛戴。日本首相安倍晉三近日首次公開承認，對於新冠肺炎(COVID-19)疫情疏忽導致日本國內疫情失控，願意負起政治之責。反觀副相麻生太郎則是將一切罪責推卸給世衛組織和中國大陸。

由於日本過去未有遭遇過SARS的經歷，加上整個國內傾注心力於2020東京奧運上。在新冠肺炎剛爆發之際，並未及時採取防範措施，錯失了最佳防疫期，造成國內疫情無法挽回的結果。目前安倍晉三已力挽狂瀾的補救傳播破口，也表示願承擔政治判斷的錯誤，為世界領袖做了最佳示範。

然而，遠在太平洋另一頭的美國總統川普，可就沒有如此擔當。當新冠肺炎初在中國武漢發酵，美國總統川普除了啟動大規模撤僑並對入境旅客加強檢疫外，對於國內則無採取任何防患措施。不僅如此，還在無任何科學考究的基礎下，恣意的將肺炎與流感劃上等號，致國內民眾放鬆警惕，釀成大禍。

截至目前，美國國內疫情已躍居世界之最。川普為了轉移國內民眾的注意力，保住年底選舉的民意優勢，開始尋替罪羊來為疫情失控買單，世衛組織、中國等無一倖免。可是他禍不單行，最近美國廣播公司ABC就踢爆，美國早在2019年11月下旬就預視到了新冠病毒，可是卻未提早針對國內採取任何防疫舉措。

經美國醫療機構證實，美國疫情失控主因來自歐洲。況且，美國本就為世衛組織五常任理事國之一，只因美國不願派人前往任職，才無法獲取內部的防疫資訊。可見川普將責任推卸給世衛及中國有失正當性。川普身為一國之君，竟不願為美國災情承擔任何政治責任，這樣的總統真能領導北大西洋公約組織嗎？真能帶領世界走向新的局面嗎？……更多分析請看影片解說！