因為捐贈國外防疫物資，朝野又爭論起華航改名問題，這背後直接反映台灣的統獨爭議。然而華航正是少數可以代表「捍衛中華民國」的國際航空品牌，也象徵是航空領域的「一中各表」，台灣反而應該珍惜，一旦全部都正名成台灣，反而更容易在國際上被矮化。

中華航空搭載一箱箱救援物資抵達歐洲，即便機身上寫著China Airlines，但卸貨時的每個集裝箱，都印有大大的青天白日滿地紅國旗，並寫著「Taiwan Can Help」，國旗圖案和標語一目了然，凸顯台灣，任何有點常識的外國人都不至於混淆。

台灣的中華航空，成立於1959年，英文是China Airlines；大陸的中國國際航空，成立於1988年，英文為AIR CHINA，台灣的成立在前，大陸在後，英文又十分相似，這與ROC和PRC的關係，恰好有著異曲同工之妙。如果說「中華民國台灣」是台灣的最大公約數，讓華航繼續維持名字，有何不可？

大陸在國際上，動輒以「中國台灣」的稱呼矮化我，但如果我們能堅持China的稱號，反而不會被矮化。就如同大陸可在外交上宣稱「台灣是中國的一部分」，但不可能說出「中華民國是中華人民共和國的一部分」的錯亂發言，也因此，台灣反而應該更珍惜這個在國際上已註冊又打響品牌的「中國特色標誌」。

強調中國連結，才是護台之道。