對於獨派和綠營支持者來說，美國「挺台」是難得的歷史機遇，「台美建交」、「台灣獨立」美夢實現機會更大，藍營支持者則憂心，怕觸發兩岸攤牌，台灣陷入險境。不容否認，美台官方關係日益「檯面化」的事實，但背後的動機遠非「挺台」或「抗中」兩個字那麼簡單，而是涉及中美敵友之辨的問題。

近期輿論熱議後新冠期，美中將近入「新冷戰」，其實這個概念早在2015年，美國知名中國通蘭普頓就很有遠見的指出，「中美關係接近臨界點」。當時還是歐巴馬執政時代，中美在氣候、能源等領域合作相當緊密，雙方戰略、經濟、執法、網路四大高級對話機制剛建立，甚至出現「G2」或「Chimerica」的提議，當時雙方輿論界、戰略圈還「霧煞煞」，覺得蘭普頓的說法莫名其妙。

當時蘭普頓的「中美關係接近臨界點」不為外人理解，一個重要原因涉及到中文翻譯問題。蘭普頓曾在北京親自釐清，他所說的「臨界點」英文是「Tipping Point」而非「Turning Point（轉折點）」。簡言之，他認為當時中美關係處在一個很微妙的平衡狀態，只要有人用手指輕輕一點（Tip），平衡狀態就會被打破。事實證明，川普的出現印證了蘭普頓的判斷，也讓國際關係大師的稱號名副其實。川普的當選成為藍普頓諭示的「Tipping Point」。

「臨界點」與「轉折點」的定義非常重要，因為現在的台海情勢與中美兩強在西太平洋的實力對比，同樣正在逼近「Tipping Point」。換言之，只要在未來某一個時間點、某一種條件下，中美台的任何一方只要輕輕一點，就會同時出現大陸「強制性統一」與美國「棄台論成真」的「共伴效應」，從而徹底改變兩岸關係的現有格局。

台海出現「共伴效應」的臨界點，需要滿足3個條件：第一，中美在台海周邊的「硬實力」即軍事實力已經平起平坐，雙方不再有摧毀或遏制對方的能力。第二，大陸內部快速進入全面戰時動員體系，且其經濟仍能在戰時狀態下維持一定效率運轉；第三，台灣內部或台海周邊出現讓大陸「師出有名」的誘因或導火索。如果將上述條件逐一對照當下的兩岸及國際情勢，台海逼近「臨界點」絕非危言聳聽。

首先，以2012年後大陸逐步掌控南海島礁、2016年以來大陸對台軍事訓練常態化、實戰化為標誌，大陸軍事「反介入」能力已經今非昔比，甚至可以同時在3條島鏈阻擋美軍向太平洋西岸的軍事行動。尤其是今年以來，中美雙方在台海、南海的軍事「交手」密度之高、強度之大，更加凸顯出大陸在西太平洋完全不怕美軍的事實。美國人不是莽夫，更不是傻子，中美一次次的近距離軍事博弈，與其說是「秀肌肉」，不如說是「壓力測試」，想必美方在一次又一次的壓力測試中，完全感受到大陸的硬實力。

其次，過去無論是台灣還是美國戰略界，都曾討論認定大陸「武統」台灣的成本過高，反而會觸及中共統治。其中最重要的論據就是大陸東南沿海乃經濟重鎮，以及長期改革開放環境下大陸社會不再具有強大動員力。然而，此次新冠肺炎爆發後，大陸的應急調度能力、舉國動員效率、戰時管理強度給人留下深刻印象。不禁要問，如果大陸在內部民意高支持度下開啟「強制性統一」進程，回應民意的政權會因而垮台嗎？

最後，也是最切身的問題。中美在台海「拔河賽」已經到了最緊繃的時刻，台灣只要輕輕用力，就可能讓局勢徹底明朗化。美方常常以兩岸關係的「調停者」和「平衡者」自居，一旦認為台灣執政者靠向大陸，就明裡暗裡「抓回來」，反之，一旦認為台灣對抗大陸過了火，就立即扣上「麻煩製造者」的帽子，迫其乖乖就範。然而，就是從2016年開始，美方對台灣的「示好」和過去大相徑庭，對蔡政府幾乎是「連拉帶拽」。為何？當然是中美在台海硬實力接近逆轉，華府以前那一套玩不下去了，這才不得不拉緊台灣！

美國學界一直有「棄台論」的說法，很多人視為紙上談兵或脫離現實。非也！對美國來說，「棄台」和不斷加碼支持台灣並不矛盾，因為「是否棄台」只是在某種極端情勢下的一個決定、一個念頭而已。同理，大陸下決心啟動「強制性統一」的那一天，就可能是美國「棄台論」付諸實踐的那一天。

如何面對後疫情時代地緣政治重新洗牌，蔡政府需要深思熟慮，每一個台灣人都要想清楚。