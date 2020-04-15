當川普以「讓美國再次偉大」當選美國總統時，各國即開始憂慮日益緊密的經貿分工體系將遭受難以承受的衝擊，尤其美國與中國大陸的貿易戰掀起「兩強脫鉤」之爭，更讓人意識到原被津津樂道的全球化時代竟如此不堪一擊。

被類比為「第三次世界大戰」的新型冠狀病毒肺炎對人類文明造成的影響，遠非人為戰爭所能比擬，因為其廣度與深度不僅讓社會活動中斷或暫停，連跨國往來交流程度都幾乎倒退回百年前，難怪國際貨幣基金組織（IMF）最新報告預測，因受到新冠病毒影響，今年全球經濟預料將大幅衰退至-3%，遠超過2008年的金融危機，而這數字是1930年代美國「大蕭條」以來最嚴重的經濟衰退。

素有盛名的當代戰略學家季辛吉日前也投書指出，新冠病毒以前所未有的規模和猛烈程度對人類發起襲擊，對人類健康影響是短暫的，但引發的政治和經濟動盪可能會持續好幾世代，「將永遠改變世界秩序」，因此他呼籲各國應捐棄前嫌、攜手合作對抗病毒，因為沒一個國家能獨善其身。

當各國為了國民健康與防疫開始搶口罩，也同時暴露出全球化的脆弱。口罩製作的門檻不高、利潤也低，因此工業大國幾乎不再自己生產，才導致疫情爆發時，連第一線醫護人員都缺乏防護工具的窘境。現在，有的國家一方面抨擊中共隱瞞疫情、世衛組織延宕通報，一方面向大陸訂購醫療器材，此情形促使各國政府開始深思，要將部分重要戰略醫療物資留在本國，至少由盟國負責生產，以免往後受制於人。

這又牽涉到另一個問題；誰是盟國、誰是敵國？英國人常說，「在國際社會裡，沒有永遠的朋友、沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。」美國是歐盟長年盟友，但川普最先向歐陸國家開刀；日本、南韓是美國的東亞盟邦，卻面臨來自川普要求分擔駐軍費用的巨大壓力；川普向中國國家主席習近平開戰，卻對美國長期敵人金正恩眉來眼去。現在，川普礙於連任壓力，將炮火轉向世界衛生組織，指責祕書長譚德塞聽命於習近平，因此在完成對譚德塞個人的調查報告之前，美國將暫緩給世衛的捐款。

這又回到上述問題。當各國疏於合作對抗疫情時，反而給病毒有機可趁。美國領導全球成功打敗SARS及伊波拉，但現在的川普早忘了他應承擔的領導責任。各國自掃門前雪的結果，短期內勢必對經貿全球化進程帶來嚴峻考驗，至少會對個別政府處理產業結構重整及經貿鏈的方式，形成一股不小壓力。現在各國已有撤出中國大陸市場的討論，美國也釋出補貼企業遷回美國所需費用的消息，這都是亟待觀察的後續發展。

新冠肺炎的疫情可能還要持續一段時間才能結束，未來也可能捲土重來，成形多年的全球產業鏈不可能馬上中斷，但日益升高的保護主義將加快區域結盟整合。在中美關係惡化的趨勢下，急於爭取連任的川普是否會加速疫情結盟的現象，中美各自領軍發展成為兩套檢疫系統、各自採認，開放通航、入境，值得後續觀察。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）