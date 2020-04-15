譚德塞是世衛秘書長，美國是世衛組織的最大出資國(川普不說，大家還不知道)，搞笑的是這個相當總經理的秘書長居然在鏡頭前公開訓斥最大股東專心抗疫，不要搞於事無補的政治花樣；川普怒不可遏，揚言退出世衛！

●美國應多關注國內問題

這場總經理羞辱最大股東的鬧劇，意味著美國真的變小了，看來川普要美國再次偉大，卻愈變愈小。其實不是譚德塞唱衰美國，而是美國真的自己帶衰。

2016年川普高舉美國優先、讓美國再次偉大的口號當選美國總統。務實地看，川普的訴求沒錯，經過阿富汗、伊拉克的戰爭以及2008金融海嘯的衝擊後，美國早已債台高築、實體經濟凋零，美國的確需要多關注國內的問題，加上中國強勢崛起，在可見的將來美國十分可能成為老二，對於一直是霸權的美國而言，屈居老二絕對是不可接受的夢靨。

川普警覺美國必須大轉彎，但川普空有警覺，卻亂無章法，既高估自己的力量，又錯估國際形勢的複雜性，以為單方面的蠻幹，就可以重新洗出一副讓美國再次偉大的牌局。

中國在許多面向都已穩居世界第一，包括全球第一大貿易國、全球最完善的工業生產體系、全球最多的人口、全球第一大購買力平價GDP、全球最大外匯存底…如此全方位的實力，豈是美國單方面就能輕易擺平的對手？美國以傾國之力，都難以打倒華為，更不要說整垮中國！

二次大戰後美國主導的全球化一直是促進全球繁榮、和平、經濟增長的關鍵，既增進富裕國家的利益，又能帶動新興國家的經濟成長，但為什麼到了川普要完全推翻美國帶領的全球化？

●霸權都曾犯下大錯

主要的理由是美國憂慮霸權地位不保，將自身失落怪罪到全球化。從歷史來看，羅馬帝國垮掉，日不落的英國變成二流國家，清朝被十餘個國家集體霸凌，這些曾經獨當一面的霸權都曾犯下大錯。

例如羅馬長年過度的征戰、英國過分戀眷殖民地的尋租利益、清朝顢頇及封閉，可見歷史上沒有哪個國家能永續稱霸，只能說老大的位置真的不好坐。

拉回到今天，美國的問題不在全球化，而在其本身濫用自由化造成失去自我修正的能力，但對於自由民主制度下的低能政客，他們眼中，奪取眼前的政權遠比挽救美國未來更重要，最好用的勝選策略就是將過失丟給別人，怪罪移民搶走美國人的工作，怪罪中國用偷竊、仿冒、不公平競爭搶走美國人的工作。

回顧中美二國的崛起歷史，美國用了約百年時間，用幾近滅族的方式強佔印地安人土地、強虜非洲人為奴隸、透過戰爭強佔墨西哥的土地，推翻夏威夷土著、從西班牙手中強奪菲律賓，美國才有今天的格局！

反觀中國從2001年加入世貿開始的崛起，一無殖民統治，二無發動領土擴充的戰爭，更無慘絕人寰的種族清洗及奴隸其他種族，大都是靠自己的努力才有今天，兩者崛起方式截然不同，誰黑誰白一目了然。

由於美國擁有儲備貨幣的特權，銀行炒手利用金融操弄就可賺進大把鈔票，不小心捅出簍子，美國的法律不僅不會懲處，還會狂印鈔票獎賞闖禍的投機客，拿納稅人的錢撈錢，出事又不必負責，試問有哪個傻瓜甘心從事製造業？沒有了製造業，整個國家漸漸的空洞化，最終只剩下金融業及龐大的軍備實力。

●美國競爭力的下降

2019年美國的全球專利數，破天荒落到中國之後，再次證明美國失去了競爭力。

美國人忙於搶食只有美國才有的美元尋租利益，一如英國忙於收割天上掉下來的殖民地尋租利益，憑空得來大把鈔票，荒廢整體競爭優勢乃意料之事。眼前5G輸給華為，接下來人工智能、量子科技、生技產業等，都可能落在中國之後，美國不全面遏止並醜化中國，那才真的奇怪！

事實上美國一直都受益於全球化，若無全球化，美國的物價、利率都不會這麼低，若無這些全球化利益，美國可能早就發生暴動。若無意外，中國必將超過美國，在心驚膽卻之餘，老美怎能不心急、怎能不擔心曾經被他霸凌的國家反過來霸凌他呢？

（作者宣仲華為環球科技大學生物技術系助理教授）