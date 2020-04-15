林書豪稱新冠病毒被圍剿，民進黨公告也稱新冠。曾薏蘋攝

林書豪反擊美國共和黨議員麥卡錫（Kevin McCarthy）的言論。（圖／取自林書豪推特）

新冠肺炎衝擊世界秩序、人類文明，但危機不必然是轉機，可能是既有問題延續、加速惡化。最顯著例證就是美國總統川普操弄族裔歧視、煽動仇外情緒的本質不變；台灣網軍、酸民從國內、兩岸戰線出征國際戰場，世界衛生組織祕書長譚德塞、新加坡總理夫人何晶、乃至職籃明星林書豪都成為討伐的對象。

川普連任形勢原本頗為樂觀，但新冠肺炎徹底翻轉了選情，為了挽救政權，川普毫不猶豫訴諸最擅長的恐懼牌，鎖定中共及WHO，希望藉此能轉移焦點、推卸責任。美國媒體指出，共和黨已將11月大選定位為「中國公投」，民主黨對手一律貼上「親中」標籤，果然第一個網路廣告就是可望代表民主黨競選的前副總統拜登與一位貌似中共人士同框的畫面，暗示拜登親中、對中國軟弱，但不察那位人士卻是美國第一位亞裔駐北京大使駱家輝。川普及共和黨這種傳播仇恨、歧視的惡劣手法立即引起駱家輝、拜登及媒體的強烈批判。

反中、仇中，及反對WHO，台灣不但與川普政府站在同一戰線，網軍更是主動出擊，卻不自知超過了紅線，踏進「政治禁忌」範圍。族裔在美國社會永遠是最敏感的議題，其中「黑人」更是不可觸犯的天條，必須小心翼翼以「非洲裔」稱之。如川普百般批判、羞辱WHO及譚德塞，但絕不敢在他的非洲裔背景上做文章。而台灣網軍、酸民卻是百無禁忌，甚至「黑鬼」紛紛出籠，得罪全球的非洲裔，「消除一切形式種族歧視」的普世價值在台灣網路世界中似乎蕩然無存。

最強大、先進的美國淪為新冠肺炎疫情最嚴重國家，身為元首的川普責無旁貸，但這位政治狂人堅持中共及WHO必須負起全責，反中、仇中的結果必然使整個亞裔族群成為代罪羔羊，部分台灣網民無形中也成為背後推手，只是不知道自己也是被歧視的對象，所謂的亞裔不會區隔日裔、華裔或韓裔，更不理會你是來自中國大陸或台灣。

父母親來自台灣的林書豪就是典型受害者。自述過去3個月心路歷程的〈黑暗尚未獲勝〉文章發表後，已有4000多則留言，其中有很多負面抨擊，包括「好的，中國武漢肺炎」、「人民幣關係你的健康」。林書豪說，他從小因亞裔身分受到不平等對待，即使在「林來瘋」最輝煌時期，也要飽受針對亞洲人的玩笑。現在他只因為在大陸職籃CBA打球就必須承受雙重歧視。

新冠肺炎終將結束，但仇恨病毒可能繼續滋長蔓延，希望台灣對抗新冠肺炎的成功故事不要因為網路的仇恨言論而遭抹煞。

（作者為資深媒體人）