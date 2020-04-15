新加坡總理夫人何晶女士因為民進黨政府捐贈口罩給南向政策國家，在臉書上發文「呃…」，引起新加坡、台灣兩地網友論戰，一日後何女士在臉書上重新編輯該則貼文，表示她「永遠感激每一位伸出援手，提出建議，盡力協助的人」，「儘管有時成功，有時失敗」。無論這些努力和想法成功與否，她會永遠珍惜，「還有錯誤？也原諒了啦！」日昨又回應「good show」，再度引來網友一陣各自表述。

何女士的回應其實不失總理夫人的優雅，又兼顧外交禮儀，貼文後附上許多表情符號，再說「與此同時，呃…」，更留下讓人想像的空間。對比之下，國民黨主席江啟臣在臉書上的留言，卻令人感到頭皮發麻。

針對台灣網友「出征」世界衛生組織祕書長譚德塞和何晶女士，江啟臣說：「社群網路年代的外交，早已從峰會的談判桌，延伸到無遠弗屆的數位世界，國家的顏面也不只由專業外交人員代表，而是每一個能留下數位足跡的人…。」

在上一次的總統大選裡，蔡英文大量動用「網軍」攻勢，把國民黨打得幾乎沒有招架之力。江主席大概是餘悸猶存，他看不出台灣的「網軍」其實是「封在玻璃瓶內的一窩蜂」，特長是「內鬥內行，外鬥外行」，反倒希望這些「能留下數位足跡的人」去「代表國家的顏面」！

封住台灣網軍的玻璃瓶，就是當前台灣所處的國際處境。台灣網民看不出封住自己的玻璃瓶，倒也無可厚非；江啟臣身為台灣最大反對黨的黨主席，竟然也看不出自己給封在玻璃瓶內，這表示他已經被民進黨豢養的「網軍」所「馴化」，成為所謂的「尾巴綠」。這個事態發展難道不嚴重嗎？

新冠肺炎肆虐，美國部署在西太平洋地區的5艘航空母艦，其中4艘艦上官兵「中鏢」，羅斯福號在關島「停擺」。相對之下，共軍航空母艦遼寧號及所屬5艘護衛艦自台灣東部外海，經南部海域，繼續往南航行，並且宣布：繞行台灣常態化。

面對這樣的危機，呂秀蓮副總統公開呼籲民進黨政府：「不要一方面花大錢買武器防武統，一方面用語言刺激對方」；又警告台灣的「網軍」：「不要有台灣人的傲慢」！兩相對照，我們不能不說：在維護兩岸和平一事上，「尾巴綠」不如「祖母綠」！

在江啟臣的臉書上，他還告訴大家：「也正是這樣一個年代，每一個人都需要去理解，不同國家不同的歷史文化視角，以及各自的紅線分寸…」。看到這種蔡英文式的文青語言，除了連「呃…」3聲外，我們還能說些什麼？

（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）