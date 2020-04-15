廣告登上《紐時》。（圖／翻攝自PTT）

有句俗語說得很好：「好事不出門，壞事傳千里」，這句話格外值得今天的台灣人省思，凡事都不要做得太過，自我宣傳要有限度，對批評也要有雅量，否則好不容易提升起來的正面國際形象，極可能瞬間又轉壞。

由於長期被中國大陸打壓，台灣人一直有「向世界證明自己」的慾望。這幾年在反中浪潮下，台灣人的志業更加遠大，要的不再只是宣傳自己，還要向世界證明中國的罪惡性，希望能拉攏各主要大國圍剿中國，視台灣為圍剿中國不可或缺的友伴。

在平時這個夢想幾乎根本無可能性，人民幣這麼香，誰鳥你？台灣人即使對世界各國不滿憤恨，也只能默默吞下去，甚至還要經常討好外國。但新冠肺炎打破了這個局勢，台灣人藉此「實現」了與中國斷絕往來的心願，世界也開始評估該與中國維持怎樣的距離。一切的一切都讓台灣人既期待又焦慮，期待是「美夢好像真的有機會成真了」，焦慮是「萬一這次沒成真，只怕再沒有這麼好的機會了」。

這種集體情緒解釋了，為何在口罩無法一人一天一個的情況下，政府還往外捐口罩的行為能得到民眾支持，民眾已經大致滿足馬斯洛需求理論中的低層次需求（生理需要），現在想滿足高層次需求（尊重需要、自我實現需要）。而施恩予人，就是台灣彰顯自我價值的手段。我們是世界第二大口罩生產國！我們與中國不同，是世界的幫助者！Taiwan Can Help！

但這問題來了，台灣人的捐獻動機是不純粹的，對這些長期採一中政策的大國，台灣人內心是有憤恨的。對他們人民能過比我們工時短卻福利多的生活，台灣人也是不服的。現在要捐口罩，絕非是出於只求付出不求回報的慈善動機，更像是一種霸王硬上弓，「我很上道直接送你口罩，你理應要對我表達感謝」。這可從日韓明明沒對台灣提出口罩需求，台灣卻也「自動」把他們列入規劃一事看出端倪。

目前為止，大多數國家都肯配合演出，給台灣面子，滿足台灣人的心理需求。但就偏偏有國家不肯配合，新加坡總理夫人何晶不過是針對台灣捐口罩在臉書打了一個「Errrr……」，就引發不少台灣民眾的不滿，蜂湧而至灌爆臉書，甚至還有某家政治背景雄厚的媒體，開始起底何晶。

等何晶修改貼文，還有媒體直接寫何晶道歉，把她沒說的話塞嘴裡。苦苓、顏擇雅等網路意見領袖，也開始說「新加坡人蠻可憐的」、「台灣有8點值得新加坡人羨慕」等等。

何晶並未再多做回應，只在臉書分享台灣零確診的新聞，評論了兩個字「good show」，言外之意正常邏輯的人都看得懂。不管如何，人家沒有要與台灣人計較。筆者相信，就算新加坡想與台灣人計較，台灣人也不怕，但這件事分明是台灣理虧，陳時中已婉轉承認「口罩禁運時讓這2條生產線不能生產，對新加坡造成困擾」，新加坡若真的想把事情鬧大，國際社會會站台灣這邊？絕對不會，台灣極可能淪為笑話。

再把這件事與先前英國隔離情侶抱怨在花蓮隔離居住環境不如監獄，淪為全台公敵一事，兩件事放在一起看，就可看出台灣人的心態並不健康。台灣人一邊說自己很重要，對世界很樂意貢獻，世界少不了台灣。但反過來看，世界上有哪一個「重要國家」能夠不挨罵？換成台灣人在英國隔離罵英國，英國人會舉國憤怒至此嗎？不會啊，大國被罵還少得了，早習慣了，這就是氣度。

今天台灣會被罵，外國媒體願意報導，表示台灣不再是nobody了，nobody是不會有版面的，不是嗎？台灣人為何需要如此玻璃心？反過來看，台灣這樣搞英國與新加坡，他們政府爽嗎？會更想你交台灣這個朋友，還是更提防？肯定是後者。急功近利，期盼用最快的速度把過去幾十年怨氣通通吐出來，這種心態對台灣絕對是有百害而無一利。

說句更殘酷一點的現實，捐口罩、買廣告有沒有用，當然有用，但絕不可能達到台灣人的理想：被國際接納。紐約時報天天都在出，你買得了幾天廣告？先進國家一天需要上千萬片口罩，你捐得了他幾天？一天都無法。即便是理想性較重、也不仰賴中國市場的國際媒體，追逐的也是「新」聞，台灣若無法越捐越多、從口罩捐到呼吸器，就不會再享有當前的曝光量，而呼吸器國家隊現在看起來八字沒一撇。

等到疫情平息，重建經濟之時，除美國以外的世界主要國家，會不會又來努力迎陸客、接中國訂單？這問題的答案你知我也知。即便是美國，在失業率狂漲，盟國又不配合的窘境下，又有多少搞中國的能量？事情最終極可能還是往台灣人不樂見的方向走。

把心態擺正，自我意識降低，援助世界，但同時也做好世界基於他們自己利益，可能不會回報的心理準備，台灣才真正可能與國際建立良性長期互動。一個人若能寵辱不驚，展現自信與高度，才真正能得到旁人打從心底的尊重佩服，也才能在局勢有變時抓住機會。以台灣成日出征人，為川普種種卑劣言行唱讚歌的水準，離這個理想還差很遠。

釋迦牟尼佛口中說的佛教八苦，其中有一個是「求不得苦」，求不得一個正常的國際地位，大家都苦，但關鍵是我們如何消化這個苦，不要把他外顯成敲鑼打鼓，怕世界不知道台灣在捐口罩的滑稽行為。各國外交菁英很精的，這樣搞真的是讓人笑話而已。

（作者為網路媒體工作者）