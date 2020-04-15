新冠肺炎持續擴散，美國已成為全球疫情最嚴重的國家。儘管情勢惡化、應對雜亂無章，川普依然自我感覺良好，但各州州長對聯邦政府的遲滯低效語多指責，川普的領導能力也備受質疑。

《紐約時報》在4月10日刊出專欄作家布魯尼的專文〈川普還有人性嗎？〉指出成千上萬的美國人正在死去，川普「卻在洋洋得意的吹噓自己有這麼多全神貫注的電視觀眾。美國人面臨著財務崩潰，不知道繼續買食物、付房租的錢從那裡來，他卻斥責州長們沒有給予他足夠的奉承！」

對於這樣的指責，很多人不一定同意。尤其是對於一些信奉「美國第一」的「川粉」而言，恐怕還會反向質疑美國人這種「自衰」的言論，不但自貶身價，對川普既不公又不敬。

美國《大西洋月刊》3月14日刊出湯普森的專文〈美國正像是一個失敗的國家〉指出，面對疫情一些東亞國家政府立即作出有效的回應。包括：中國大陸採取大規模的封城封省措施、新加坡運用電腦資訊系統通知民眾如何遏制病毒並避免去公共場所、南韓政府開放許多汽車直入的檢驗中心進行快速的檢測。相對之下，美國卻像是一個過去它所譴責的「失敗國家」，陷入怪誕的聯邦主義的困境之中。美國社會的「私人部門承擔起了準國家的功能，而政府行政部門面對科學技術任務卻是焦頭爛額，對自身的道德使命根本束手無策！」美國各地的私人、公司、機構和地方政府都為了國家好而努力不懈，「但最重要的決策者川普政府卻是混亂一團而且能力不足。」這充分反映出美國輿論界的憂心、自省與徬徨。

麻省理工學院經濟學教授艾塞默魯和哈佛大學政治經濟學者羅賓森，在名著《國家為什麼失敗》書中，明白指出：英美國家之所以富裕，「是因為它們的人民推翻掌控權力的菁英創造了一個政治權利更廣泛分配的社會。在這樣的社會中，政府需要回應人民並對人民負責。」換言之，這是因為有高效、負責任的政治制度。但在這次疫情的考驗中，美國政府顯然未能「回應人民並對人民負責」，這究竟是由於學者的誤解，還是什麼其他原因呢？

專欄作家札卡利亞在《華盛頓郵報》著文指出，怪罪川普無能很容易，但其背後卻有更深刻的制度成因。其一，幾十年來，美國政府不斷背離羅斯福總統以來的「新政」傳統，造成聯邦政府缺乏足夠的資金、政府的功能失調、獨立機關高度的政治化，進而削弱文官體系的作用與功能。在1950年代，聯邦政府員工占就業人數比率超過5%，但70年後，儘管全美人口已增加一倍，但上述的比率卻已降至2%以下，足見政府能力確實嚴重不足。

其次，繁複的法令與規範，以及層層的官僚體系，造成政府決策的遲緩、執行能力的薄弱。具體而微的例證，就是疫情主管機關之一聯邦食品藥物管理署，在川普任性、狂傲的遙控之下，執行力既低落又遲緩，已成為失敗的案例。

由此看來，疫情過後美國輿論界和學術界最需要完成的一部新書就是：「美國為什麼衰落」？