相隔36天，14日國內總算又見到1天的零確診。從中央疫情指揮中心指揮官陳時中的口氣裡似乎聞得到一絲慶幸的味道。不過，新冠病毒狡猾頑強，台灣仍須戒慎恐懼。尤其15日又新增2例境外移入案例，現階段，所有自國外返台的居家檢疫，都應集中在特別檢疫場所檢疫14天。

台灣在這場疫情中，幸運之神特別眷顧。確診病例相當有限，絕大多數來自境外。最多的，還不是民進黨政府特別仇視的中國大陸，而是他們最親近拉攏的歐美國家。

眼看著歐美各國社區傳染大爆發，各國每日確診例及死亡數字大幅跳升，蔡政府、中央疫情指揮中心必須以歐美為鑑，及時採取更嚴謹的邊境檢疫，將病毒阻絕於境外，確保台灣內部不再生任何本土病例。

新冠病毒再怎麼可怕，也只是人傳人的疾病。只要把人與人間傳染的途徑阻隔，病毒再怎麼頑強，也不必太過擔心。做好入境者隔離檢疫，道理說來簡單，但對民進黨政府就不單純。呈現眼前的事實，武漢回台的確診數很少，歐美返台的確診例一大堆，但政府規定從武漢撤回的台灣人，必須全部集中到特定的隔離場所檢疫14日，卻開放歐美的入境者只需居家檢疫，這是確診數暴增的原因。

許多專家建議中央疫情中心要做普篩，並及早宣布境外入境的所有人全都必須集中在特定的檢疫場所隔離檢疫14天，既免去居家檢疫者趴趴走的風險，也可確保病毒不入台。台灣目前還沒有社區感染的現象，未來，只要做好入境者的隔離檢疫，五一連假觀光景點拚經濟，應該也可以像清明連假一樣過關。