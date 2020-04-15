立法院14日召開程序委員會，基進黨及民進黨立委提出護照正名公決案，民進黨團將該案列為17日院會討論事項；時代力量黨團也提出華航正名公決案，因非程序委員會預定議題，民進黨團建議時力黨團當天以臨時提案方式提請討論。在防疫關鍵時刻，為何大綠、小綠放著正事不幹，卻忙著聯手推動護照與華航更名這種務虛的正名公決案？

對泛綠陣營來說，推動高度政治化的議題，本來就是他們的拿手絕活，而且妙用無窮。蔡英文總統以817萬高票當選連任，主要是得到淺綠、深綠與年輕人的支持，不做一些「去中國化」、挑釁大陸的事，好像辜負他們的「託付」。

推動護照與華航正名，雖說是兩個不同的公決案，但其實互為表裡，並可相互支援，都是為日後要推動的台獨鋪路。雖然民進黨口口聲聲說他們最會「護主權」，但一遇到大陸挖我國外交牆角，或是想參加國際組織卻不得其門而入，這種見真章的護主權大事，民進黨向來是一籌莫展。在國際上為護照與華航正名打拚，顯示民進黨早已沒招，只能出此下策捍衛台灣主權。

拚經濟一向非民進黨特長，更何況國際貨幣基金組織（IMF）預估台灣2020年經濟成長率將下探-4%，力挺綠營的支持者與年輕人肯定連「小確幸」都保不住。為了鼓舞他們的士氣，總要找一些「反中」、「仇中」、「恨中」的話題，既讓他們苦中作樂，也讓北京跳腳。

綠營聯手推動護照與華航正名這種務虛的正名案，雖自以為得計，但卻可能徒勞無功。華航更名，非我國片面可以決定，必須獲得「國際民航組織」（ICAO）的同意。不要忘了ICAO現任祕書長是中國大陸籍的柳芳。

一旦我國提出更名申請，所有華航與全球各國及航空公司的合約都必須重新談判，航權、領空權能否延用、國際型貸款換約也在在需要重新洽簽，中間不免遭到北京阻撓而使我國權益受損。

華航更名不但會在國內引發爭議，也可能在海外僑界製造分裂，影響商機與競爭力。一旦華航更名為「台灣航空公司」，大陸不無可能新設一家航空公司以「中華航空公司」為名向ICAO註冊，進行大陸自己的「正名」，就像當年前總統陳水扁要更改「中華郵政」為「台灣郵政」一樣，大陸就在一旁虎視眈眈。

至於護照正名運動一旦啟動，可能會引起更多國際爭議與美中台緊張情勢的升高。將中華民國護照更改為台灣護照，說穿了就是更改國號，但更改國號是何等大事，必須經過修憲始能完成，期間紛爭必然不斷。但也許這正是民進黨所需要的，因為正好可以掩飾他們的治國無能。

事實上，台灣更改國號可能不必等到完成，就已經踏進大陸《反分裂國家法》的紅線，就算民進黨聽不進大陸《環球時報》「勿謂言之不預」的警告，但難道對美國在台協會（AIT）主席莫健要「台灣小心備戰」的善意規勸也置之不理？

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）