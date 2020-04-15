近日因為旅居美國多年的僑民回台，在確診感染新型冠狀病毒後，本身並無全民健保，但卻要由全民醫療體系負擔診治費用，引發社會爭議。由於輿論聲浪讓人關注，甚至閣揆蘇貞昌都出面為其緩頰；不過更引起民眾質疑，是否因當事人具有特定政治關係，才能夠獲得重量級政治人物聲援，事情顯得疑雲重重。

儘管蘇貞昌說：「終究都是台灣人，希望國人別計較。」但仍有人批評蔡政府把台灣人分成高級和低級，這是綠色造神運動。美僑長住國外，回來就診，充分運用台灣健保資源一事，過去迭有爭議，民進黨立委甚至主張提高他們的健保費率，甚至取消。

必須指出的是，醫療本身就是人道，站在公共衛生健康角度來看，面對這次疫情，不能疏漏任何死角，更不能容忍任何盲點，這亦是整個社會在尋求自保。不論病患本身具有任何政治信仰，或是在人際上具有何種特殊關係，就醫學的基本信念來說，醫療行為是不能夠因此有任何差別待遇的，因為醫療本質就是人道。

誠然，社會大眾確實有人認為在防疫上政府如此對待旅美僑民，對比日前處置大陸台商與台生待遇來說並不公平。甚至還有人翻出舊帳，質問當初還有醫療人員出面聲稱台灣醫療資源不足，刻意將旅居大陸的台灣鄉親拒之門外，此時這些人為何默不作聲？其實當初會發生此種情事，確實是政治凌駕專業，政府刻意製造差別待遇，讓人感到遺憾。

但是別人可以無品格，我們卻不能夠無道德。救治疫病絕對不能有所遲疑，僑民回國了，患者是否具有國民健康保險資格，確實不是診治時考量的前提。但事後可以針對醫療行為所付出之經濟成本以及過去的健保紀錄，做一個符合比例原則的收費。

為解決此等爭議，政府應當掌握當事人是否具備其他醫療保險，假若因為其在台灣住院治療，可從美國保險公司獲得理賠，自然就應當將理賠所得款項，用來歸墊政府全民醫療保險體系所墊付之醫療支出。假若當事人僑居美國30餘年，沒有任何醫療保險，此番「冒險」回國，也只能以同胞一視同仁。

這起個案會引發爭議，疫情指揮中心的決策也值得檢討，為何當初對歐美入境者不像對武漢台胞一樣嚴格篩檢然後集中隔離？從美國回來的華航CI011確診人數高達12人，當初武漢包機回來只1人確診就被民進黨罵個半死，歐美接二連三，綠營卻噤聲。

這次防疫過程，太多政治因素干擾，以至於防疫造成疏漏，網軍對世界衛生組織祕書長譚德塞和新加坡總理夫人何晶的出征就更不用說了。針對美國僑民回台染疫一事，疫情指揮官陳時中說：「不管有沒有健保，不管是國人還是非國人，只要在台灣確診，都會用國家的力量來治療他。」這就是專業，就是人道。

（作者為中華戰略學會研究員）