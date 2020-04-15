兩岸關係步入黑暗時刻，《人民日報》高分貝批評蔡政府「以疫謀獨」，《環球時報》也發出「勿謂言之不預」的罕見警告，接著遼寧艦隊出現在台灣東部海域，美軍4航母戰鬥群雖受困疫情無法出航，但軍機、艦頻頻現跡，國防部長嚴德發認為，台海現在的確是熱區，前副總統呂秀蓮警告「這次狼來了，不是寓言」。不過，兩岸關係受制於更大的戰略格局，即使對決亦非眼前。對比擦槍走火的危機，兩岸和平三支柱─文教、社會與經貿，正面臨全面性的瓦解危機，更令人憂心。

大陸教育部港澳台辦決定，暫停2020年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升讀、工作，已在台灣高校就讀並有意願留台陸生可繼續升讀。公告一出，台灣教育界震撼，對於面臨少子化危機的台灣高教而言，更是雪上加霜。

兩岸交流成果付之一炬

陸生暫停來台，影響的不只是台灣教育產業，更重要的是，繼兩岸觀光限縮、人道互助停擺後，又一交流關係中斷。人員交流是兩岸從漢賊不兩立轉變為黃金交流時期的見證，從馬政府2011年開放至今，大陸研修生與學位生來台已累積超過20萬人次。蔡政府時代兩岸關係走跌，每年仍有2到3萬陸生無畏無懼，選擇在台灣度過人生最重要的階段。

面對兩岸文教交流可能全面衰退，陸委會卻譴責陸方「片面」暫停陸生來台，罔顧陸生權益。諷刺的是，正是在兩個月以前，蔡政府才宣布全面無限期延緩陸生返台就學，那時可未見到陸委會捍衛陸生權益。《紐約時報》在3月底曾發表一篇文章，探討陸生無法返台，以及台灣社會對陸生的歧視及網路霸凌現象。

極端立場者的獵巫運動，正在讓兩岸30年交流累積的成果付之一炬。除了之前的禁止陸生返台，基進黨立委嘗試修法，限縮陸配子女健保權益的事件，也同樣撼動兩岸社會交流的基礎，傷了35萬陸配的心。

民間交流關係中斷後，ECFA的10年期限將屆，中止的傳聞甚囂塵上，陸委會主委陳明通、國安局長邱國正紛紛表示，大陸可能藉由終止ECFA來窒息台灣經濟，並轉移疫情焦點，平息內部民怨。大陸國台辦發言人馬曉光兩度聲明，大陸方面會確實履行承諾，保障ECFA能夠順利生效實施，兩岸同胞也不會希望看到ECFA平白消失。但我方並不領情，仍然持續炒作，背後的政治盤算令人玩味。這樣的發展，順了民進黨內部降低依賴大陸的長期主張，對台灣經濟的傷害卻一點一滴在形成。

兩岸經濟的互補與依賴性，是市場力量驅動結果，而非人為因素刻意為之。不管是從學理或實務上來看，都是如此，諾貝爾經濟學獎得主丁伯根提出的引力模型（gravity model），早已論證這個結果。根據引力模型，大陸的市場、經濟規模、人口以及兩岸距離，無一不是造成大陸磁吸效應的來源，除非台灣放棄外貿，關起門只搞內需，否則不可能抗拒這股力量。

自1987年台灣開放大陸探親、打開兩岸民間交流大門以來，民眾與企業就絡繹不絕西進大陸，尋求兩岸合作與投資機會。近30多年來，在這股市場力量驅動下，大陸成為台灣最大出口與投資國，也是最大順差來源國。根據官方統計，截至2019年底，台灣對大陸出口比重達40.1%，並未受到中美貿易戰影響，累計對大陸投資金額1865億美元（1991～2019年），足足比過去近70年（1952～2019年）的對外投資金額1457億美元還多出408億美元。更不用說，如果扣除對大陸的鉅額貿易順差（2019年為738億美元），台灣將立即成為貿易逆差國，對經濟傷害不言而喻。

失去基礎台灣萬劫不復

兩岸關係惡化，台灣自主突破對外經貿困境將難上加難。當台灣被拒於巨型自由貿易協議（Mega FTAs）大門外時，特別是在CPTPP生效且RCEP即將簽署之際，台灣經濟處境更加艱困，光是貿易及投資移轉效果，就可能引發新一波產業空洞化現象。即便短期有著台商回流助陣，但長期顯然無法擋住這股趨勢。

兩岸交流全方面走向終結，蔡英文總統仍選擇在敞廳談話中用「武漢肺炎」迎合支持者和民粹。綠營支持者沒有體認到的是，兩岸累積30年的交流，是兩岸政府與領導人不斷更迭，雙方關係仍能勉力維持的根本原因，民進黨執政，北京就算想「地動山搖」卻感到投鼠忌器。一旦釜底抽薪，兩岸和平失去基礎，台灣可能萬劫不復。