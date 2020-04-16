茲再將清季各國列強侵凌我國之大事列之如後：

1839年─道光19年己亥─林則徐查燬英商鴉片，英軍陷舟山，侵寧波，鴉片戰爭爆發。（庚子1940年）。

1841年─道光21年辛丑─英人復陷定海。

1842年─道光22年壬寅─中英鴉片戰爭終，訂立南京條約，中國賠英 1200萬元，割讓香港，開五口為商埠。

1843年─道光23年癸卯─中英續訂虎門條約，為南京條約附錄，更詳訂領事栽判權、協定關稅、內河航行權，租界之確立，最惠國待遇等

1844年─道光24年甲辰─美、法相繼與中國訂立商約，在中國與英人先享同等權利。

1846年─道光26年丙午─與英訂立不割讓舟山群島條約成。

1847年─道光27年丁未─與瑞典、挪威訂條約通商。

1858年─咸豐8年戊午─美法聯軍陷大沽、旋與美、法、俄、美四國訂天津條約。與俄訂璦琿條約，割讓黑龍江北岸等。

1860年─咸豐10年庚申─美法聯軍入北京，帝避難熱河，旋訂天津續約以和，增開天津商埠，割九龍與英，賠款八百萬兩，法傳教師得租買田地，建造自便。中俄訂北京條約，割烏蘇里江東岸。

1871年─同治10年辛未─命李鴻章與日本締修好約於天津。俄佔伊犁。

1879年─光緒5年己卯─日本併我琉球，崇厚使俄，與訂交還伊犁條約，失地、賠佔領費五百萬盧布，朝野大譁。

1881年─光緒7年辛己─曾紀澤使俄，求返伊犁。改訂約，允商務利益及賠款九百萬盧布。

1884年─光緒10年甲申─與法宣戰，法封鎖臺灣。

1885年─光緒11年乙酉─法侵福建、臺灣，尋議和，安南歸法。訂中法新約於天津。與日本締天津條約。允日進入朝鮮。

1886年─光緒12年丙戌─與英訂緬甸條約。

1894年─光緒20年甲午─朝鮮東學黨亂起，遣兵平之，遂與日本開戰，海陸軍皆敗。

1895年─光緒21年乙未─與日訂馬關條約，賠軍費二萬萬兩，割遼南、臺灣、及澎湖列島，放棄朝鮮宗主權等。俄、德、法迫日歸遼南。日增索賠三千萬兩。

1897年─光緒23年丁酉─德強占膠州灣。與法立約允不割讓瓊州島與他國。

1898年─光緒24年戊戌─德租膠州灣，囊括山東全省路權及礦務權。俄租旅順、大連，宣言東三省及蒙古為其勢力範圍。英租九龍及威海衛，以揚子江為其勢力範圍。

1899年─光緒25年己亥─法租廣州灣，宣言雲南、兩廣為其勢力範圍。美國務卿海約翰發表中國門戶開放宣言，不干涉各國在中國之「利益範圍」。

1900年─光緒26年庚子─義和團叛起，八國聯軍陷津京，太后挾帝奔西安。俄軍強占東北。

1901年─光緒27年辛丑─與聯軍各國和議，訂辛丑條約，遣專使至德、日致意，各國得駐兵各地。償各國款四百五十兆兩，保諸國人事安全，允通商，行船便利等。

1902年─光緒28年壬寅─與俄訂：交收東三省條約，俄提無理要求，視東北為殖民地。英日同盟，視中國為禁臠。

1903年─光緒29年癸卯─日俄宣戰，我國宣言局外中立。

1904年─光緒30年甲辰─日俄以我國為戰場開戰。

1905年─光緒31年乙己─俄戰敗，日俄訂朴資茅斯和約，俄確認日獨占朝鮮利益，將一切權益讓與日本。美國定禁止華工苛例，東南各省抵制美貨運動起。

1906年─光緒32年丙午─中美戰爭。（1907年終）。

創興中會 救國圖存

自鴉片戰爭後國勢日蹙，1895年乙未馬關條約訂約以後，為清室日趨滅亡時期。中山先生於1894年甲午之戰一起，創興中會於檀香山，以期救國圖存。在〈檀香山興中會成立宣言〉中有言：

中國積弱非一日矣，上則因循苟且，轉飾虛張；下則蒙昧無知，鮮能遠慮。近之辱國喪師，強藩壓境，堂堂華夏，不齒於鄰邦；文物冠裳，被輕於異族。有志之士能無撫膺。夫以四百兆蒼生之眾，數萬里土地之饒，固可發憤為雄，無敵於天下。乃以庸奴誤國，荼毒蒼生，一蹶不興，如斯之極。方今強鄰環列，虎視鷹瞵，久垂涎於中華五金之富，物產之饒，蠶食鯨吞，已效尤於接踵；瓜分豆剖，實堪慮於目前。有心人不禁大聲疾呼，亟拯斯民於水火，切扶大廈之將傾。用特集會眾以興中，協賢豪而共濟，抒此時艱，尊我中夏。仰諸同志，盍自勉旃。

傾覆清廷 創建民國

旨哉斯言，切中肯綦，是乃興「傾覆清廷，創建民國」宏願之源。尤於《孫文學說》第八章中，更確切指明所以興革命之決心，如：「予自乙酉（按為1885年）中法戰敗之年，始決傾覆清廷，創建民國之志，由是以學堂為鼓吹之地，借醫術為入世之媒，十年如一日。……及予卒業之後，懸壺於澳門、羊城兩地以問世，而實則為革命運動之開始也。……至甲午中東戰起，以為時機可乘，乃赴檀島、美洲，創立興中會，欲糾合海外華僑以收臂助。」欲救中國於存續危亡之間，不採非常之手段無以奏效。亦即需要革命而別無他途。中山先生特加闡述謂：「中國今日何以必需乎革命？因中國今日已為滿洲人所據。而滿清之政治，腐敗已極，遂至中國之國勢，亦危險已極，瓜分之禍，亦岌岌不可終日，?革命無以救存亡，非革命無以圖光復也。」

（系列完）