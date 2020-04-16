無色覺醒》賴岳謙：總理夫人有感而發！台星關係蒙上陰影？

歡迎收看《無色覺醒》第610集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「總理夫人有感而發！台星關係蒙上陰影？」

近日新加坡總理夫人何晶女士於社群網站分享一則關於台灣將對星國捐贈口罩的新聞，同時附上「Errrr…（呃…）」的反應，引發台灣方面的不滿。原來是因為台灣當局在國內初現病例之際，就開鍘禁止口罩外銷，使新加坡無法將安裝在台灣之兩條口罩生產線所製造的口罩即時運回新加坡來抵禦全面爆發的疫情。

縱使星國最後選擇將生產線拆卸運回國，但仍因海運耗時長，產線三月回到了新加坡，對抗疫的幫助並不大。加上，隨著中國大陸的疫情趨緩，多個工廠也隨即投入口罩製造的行列，雖然星國產線已組裝完成，但因為中國大陸所販售的口罩價格低廉具優勢，也已足夠滿足星國人民的需要。

經歷此次事件後，不免讓人擔心台星雙邊長久的友好關係會不會受到影響。要知道，台星關係可以追溯至蔣經國總統時期，蔣總統與星國總理李光耀私交甚篤，關係相當親密。然而，到了李登輝及陳水扁總統時期，鬧出了些許風波，關係也就漸趨緊張。

星國總理夫人一語，點燃了台灣民眾的氣燄，同時也讓不少星國網民跳出來護航。不過在面對此事件，雙方的唇槍舌戰有助於解決問題嗎？當然沒有。台灣防疫指揮官陳時中針對此事件，選擇反求諸己，除了將事情的來龍去脈告諸民眾，也表示台灣當初的作法未考慮星國感受，有失恰當。

可以發現，其實星國總理夫人「Errrr…（呃…）」的言論情有可原，台灣民眾不分事理的謾罵的確有失公允。多虧有防疫指揮官陳時中即時救場，釋出善意破解僵局，才讓台星關係不至受挫。總理夫人何晶隨後也在同篇貼文發表了感謝台灣友人相助的貼文，可見這場口罩風波終告收場……更多分析請看影片解說！