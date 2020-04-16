陸客自由行因政治因素中斷逾半年，肺炎疫情衝擊下，兩岸官方互信與民間人員往來近乎「歸零」，即將10年屆滿的ECFA的命運再度打上問號。蔡政府雖然嘴上說ECFA中斷對經濟影響不大，但官方正式發言仍然保持統一口徑，希望ECFA繼續生效。

坦白講，在綠營基本盤強烈要求「兩岸脫鉤」、「台灣正名」的網路民粹之下，蔡政府還能務實面對ECFA，實屬不易。陸方過去也一再透過國台辦發言人展現維持ECFA運作的誠意，但近期大陸「仇台武統」民粹再起，一些涉台學者放出「中斷ECFA不無可能」的訊號，讓ECFA前景再度撲朔迷離。

當然，從理性角度看，兩岸執政者都不願意中斷ECFA，但客觀情勢的嚴峻，不得不迫使決策層重新思考權衡。最典型的案例，是中共國安辦副主任、國安部長陳文清近日撰文，非常罕見提到「旗幟鮮明、不怕攤牌」8個字。習近平也在前不久語重心長地告誡中共高層「做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備」。

換言之，如果台海情勢已經到了陸方認定的「挑戰國家主權、安全、核心利益底線」，大陸對民進黨「攤牌」就是必然的結果，也當然包括對台經濟制裁。

然而，冷靜下來思考，現階段兩岸關係固然極其糟糕，但是否已經到了「攤牌」的時刻？退一萬步講，即便陸方要對民進黨「攤牌」，實質上就是對美國「攤牌」。而「攤牌」也有輕重緩急之分，無論是斷ECFA、友邦歸零，還是軍事施壓乃至動武，但不管衝擊力多大、影響程度多深，既然「攤」了就必然意味著「收不回來」，意味著經過30年好不容易摸索出來的融合統一之路走到盡頭，無異於海峽兩岸兩代中國人的努力前功盡棄。

首先，兩岸民粹固然可畏，但仍然可控，2018年綠營強推劍指台獨的「東奧公投」終究還是被民進黨「搓圓仔湯」做掉了，可見自下而上的壓力不至於令兩岸「攤牌」。就大陸而言，政府抗擊疫情的成效，大陸老百姓基本是認可的，而緊接而來的經濟問題才是重點。但過去5年大陸正經歷了調結構、促內需的轉型期，對後疫時代的經濟衝擊有很強的迴旋餘地和消化空間，應不致靠對台灣出氣來轉移內部壓力。同時，大陸官方牢牢掌握境內網路，推特上的「小粉紅」只不過是一時之盛，算在大陸十幾億人裡也是很小的比例。

就台灣而言，蔡政府今年靠民粹贏得817萬選票，但這裡面摻雜了太多內外因素和偶發性事件，一次狂歡背後並沒有改變台灣的宏觀、深層次統獨民意結構，希望兩岸和平、維持現狀仍是絕對的主流民意。而且，蔡政府高層也清楚認識到「水能載舟、亦能覆舟」的道理，之前淡化陸生恐嚇陳時中風波、近日叫停網民攻擊李顯龍夫人，都是蔡政府主動降溫的積極作為。因此，解決民粹問題，根本取決於雙方執政者的思考。

其次，大陸應該認識到ECFA和「惠台」、「融合發展」、「兩岸一家親」之間是等號關係，亦是增強大陸主動權和主導權的關鍵所在。有大陸涉台學者稱「中斷ECFA對大陸利大於弊」，反過來看，難道「延續ECFA對大陸就弊大於利了」？所以大陸要摒棄各種似是而非、自亂陣腳的說法。事實上，當服貿未生效、貨貿談判擱置，早收清單即將屆滿失效，ECFA更多是「惠台政策」的看板，跟「31條」、「26條」並無本質區別。如果大陸輕率主動中止ECFA的優惠宣示，不就是在否定所有惠台政策了嗎？

後疫時代的經濟全球化必然倒退，跨國產業鏈必將重整，區域化的適度補強是大概率事件，其中最重要的指標就是RCEP和CPTPP。疫情導致美台關係走近是事實，但在區域化填補全球化倒退真空的趨勢下，ECFA反而給大陸更多對沖、抵消美台走近的動力，畢竟台美FTA還是空中樓閣。如果大陸抓住這一契機更深地與台灣經濟融合，民進黨的務實台獨還會走得下去嗎？反之，如果大陸自以為「弊大於利」地中斷ECFA，兩岸脫鉤真有可能引發中美脫鉤的新冷戰序幕，難道這才是中華民族復興的「必要之痛」嗎？

世間本無事，庸人自擾之。既然蔡政府希望延續ECFA，大陸官方也一向堅持包括ECFA在內的惠台政策，那麼我們寧願希望「中斷ECFA」只會是民間輿論的閒談，也希望ECFA的延續能夠成為化解兩岸僵冰的一道曙光。毫無疑問，ECFA對台灣好，對大陸也好，對兩岸關係最好。