長住美國夫妻返台後確診，民眾質疑已知症狀未通報，且為享醫療之便才回台。對此，行政院長蘇貞昌說，他們終究是想回家鄉的台灣人，國人同胞就別太計較。然相對2月3日武漢包機出現1確診案例，蘇揆卻斥責「包機完全走樣，以後別想矇混過關」，真是此一時彼一時。

旅美夫妻搭機返台，成為案393及案384確診個案，同班機至今12人染疫，且事後獲悉婦人無健保，回台診治的200多萬費用只能由全民買單。

國人海外染疫，第一時間想回家鄉治療，乃人之常情。誠如陳時中所言，用國家力量治療，也是盡世界責任的一部分。

的確。拿大陸來看，8萬多確診病例無一不是北京窮盡國家之力診治，不若歐美檢驗費動輒4、5萬，還要人民掏腰包。大陸不僅負全責，歐美疫情最嚴峻時，更派出多架次班機接返國人，展現有為有守的國家力道。

問題顯然不在這對夫妻，而是執政者的心態及制度。

隱瞞疫情危及旁人，道德上的確說不過去，以法律制衡便可，從情理上也沒什麼可說的。重點就在於執政者常以偏頗心態施政，就會造成偏頗的後果。

民進黨長期「仇中反中」，導致不少綠營人士確實視台商為「中共同路人」。承平時期，政府行禮如儀視台商回流對拚經濟貢獻大，但疫情大敵當前時，台商、陸配甚至孩子，連國籍都要拿出來檢視。

所幸大陸疫情如今逐步好轉，恢復正常生活指日可待。台商畢竟務實，該工作總會回歸工作，只不過如此作為，不禁令人質疑，難道住美國的台人是同胞，住大陸的就不是？