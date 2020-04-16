快評》美國退出無所謂 19:282020/04/16 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普。（新華社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度、非洲出現新冠疫情流行，專家警告，第三世界國家可能成為下一波疫情中心，就在這個當下，美國總統川普稱，他已經指示政府暫停向世界衛生組織（WHO）提供資金。作為國際最大公共衛生組織，WHO在此刻的重要性不言而喻。 川普此刻為了甩鍋中國而退出WHO，不理會第三世界國家的迫切需求，再次證明川普不可信。所幸大陸和其他幾個國家已決定將增加捐款，比爾蓋茲也將繼續捐輸，相信WHO可以挺過去。 #快評 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》消費券救內需 18:582020/04/12 短評 快評》國貨當自強 18:572020/04/12 短評 快評》大學殘酷賽局 19:102020/04/12 短評 快評》化解眼下兩岸危機 19:362020/04/13 短評 快評》網軍出征可休矣 19:362020/04/13 短評 快評》女公關遇上假關公 19:312020/04/13 短評 快評》何晶這一聲Errrr… 19:272020/04/14 短評 快評》房市太熱了 19:282020/04/14 短評 快評》蘇貞昌趁疫偷渡 19:272020/04/14 短評 快評》不被中共矮化之道 17:562020/04/15 短評 言論熱門新聞 旺報社評》ECFA不可斷 - 旺報社評 - 言論 快評》民進黨割稻尾 - 短評 - 言論 快評》美國退出無所謂 - 短評 - 言論 資深媒體人：王銘義》中國面臨新型圍堵風暴 - 名家 - 言論 劉佩真》台積電仍是護國神山 - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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