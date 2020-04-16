印度、非洲出現新冠疫情流行，專家警告，第三世界國家可能成為下一波疫情中心，就在這個當下，美國總統川普稱，他已經指示政府暫停向世界衛生組織（WHO）提供資金。作為國際最大公共衛生組織，WHO在此刻的重要性不言而喻。

川普此刻為了甩鍋中國而退出WHO，不理會第三世界國家的迫切需求，再次證明川普不可信。所幸大陸和其他幾個國家已決定將增加捐款，比爾蓋茲也將繼續捐輸，相信WHO可以挺過去。