有誰能想到，在台灣無往不利，熱心參與各種生活大小事的網路鄉民們，這次竟然踢到鐵板，而且這個鐵板還是遠在千里之外的新加坡！新加坡總理夫人何晶日前就台灣捐贈口罩的新聞，貼出了不以為然的「Errr…」做為評論，引起大批台灣網友的不滿。其實台灣內部的網路環境，在1450的「大力整頓」之下，風向和輿論都已經非常一致了。尤其在這次疫情一片「順時中」的情緒，大家更是有志一同地安內攘外，所以何晶的貼文自然挑動了台灣網軍的敏感情緒，紛紛飄洋過海出征何晶的臉書，逼得何晶修改貼文表達對台灣的感謝。

原本這個風波已經告一段落，結果14日台灣傳出零確診的好消息，何晶在轉發貼文時說了一句「Good Show」，又挑起了台灣網友的情緒。只不過這兩個短短的英文字，卻讓1450們踢到鐵板了。因為第一個遇到的問題就是，何晶的「Good Show」到底是褒還是貶？衝動的1450第一個想法，就覺得她在說台灣很會演、演很大，一定是在罵台灣。但就像比較有語言程度的網友說的一樣，good show 其實就跟 good job 一樣，字面上都是稱讚做得好、做得不錯的意思。就算何晶真的要諷刺台灣，那她也是褒中帶貶，光看這短短的兩個英文字，1450是抓不到她的紕漏的。何晶的這一手，也只能讓我們的網路鄉民摸摸鼻子，不知道怎麼去人家的地盤找碴。

其實在網路筆戰這一塊，最近泰國網友們的表現，就很值得台灣的1450觀摩學習。泰國一向在廣告和行銷領域有非常搶眼的表現。他們樂天的性格和無厘頭的創意，總是讓人眼睛為之一亮。而這次中國和泰國網友的網路大亂鬥，更是讓人嘆為觀止。中泰網路衝突的起因，是一個網路劇的男明星，在女友來台灣玩時拍的照片留言，說她好好看像中國娃娃，然後女友說她不是中國娃娃，是台灣女孩。就是這句話讓中國網友暴動，認為他們在搞台獨。結果就從粉絲與中國網軍互罵，演變成中泰兩國網友的大規模筆戰。

但以往出征全球幾乎無人能敵的中國網軍，在泰國網友的「以柔克剛」之前，根本一點辦法也沒有。就比如說中國網軍罵泰國政府爛、防疫做得也爛，泰國人反而表達感謝，因為「我們也這麼覺得我們政府很爛」。中國網友以為泰國人很重視王室，所以竭盡所能侮辱泰王。殊不知泰國人因為泰王在疫情當頭，還帶著20多人的後宮跑去歐洲到處玩，又礙於法令規定「不得侮辱皇室」敢怒不敢言。

剛好碰上中國網友替他們罵出心聲，反而紛紛在貼文底下留言，拜託這些暴怒的中國網友「多說一點」、「再說一次」。總之，中國網軍的「氣噗噗」，看在泰國網友的眼裡根本不算什麼，他們隨便想個笑話、做個搞笑哏圖就化解了，十足發揮了泰國廣告裡為人津津樂道的泰式創意。台灣的 1450 也應該趁這次機會好好精進，以後再遇到何晶這樣，乍看不清楚到底是褒是貶、還是褒中帶貶的情況時，或許就不會不知所措了。

（作者為口譯工作者）