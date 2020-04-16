日前，筆者曾發文呼籲政府拿出具體、積極、完整的配套措施，挽救台灣118萬身障弱勢和產業面臨的生計危機，造成疫情破口。然，遺憾的是，政府不但毫無回應，也沒有採取進一步的作為。為此，筆者再度撰文並提出建議方案，盼政府早日回應，更期盼媒體和社會大眾為弱勢發聲，一起來監督。

依據筆者的理解，台灣118萬身障弱勢在此波疫情的衝擊和傷害中，至少面臨以下重大問題：

一、收入嚴重減少，造成身障家庭生計危機和相關產業瀕臨倒閉：無論身心障礙者或其家庭成員，相關產業，因此波疫情造成收入嚴重下滑，如視障按摩業就流失高達70%的客人，街頭藝人、庇護工廠、社會企業等等，也遭到不同程度的傷害。

二、疫情資訊取得障礙：目前中心除了手語翻譯，其他付之闕如，視障、智障的該怎麼辦？

三、環境障礙造成口罩取得障礙：多數輪椅族無法抵達超商、藥局排隊購買口罩，視障和重度障礙也如此。

四、資訊使用障礙，難以取得口罩：上網訂購、付款對於多數視障、重度身障者以及多重障礙者，乃至獨居老人困難重重。

五、照護障礙：身障者或其照護者被檢疫、隔離或染疫，沒有配套措施予以照護。其次，外籍勞動照護身障者的防疫知識恐有不足。

六、政策執行障礙：智障者、失智者往往無法配合戴口罩。

七、觸覺需求和防疫衝突：為防止疫情，政府呼籲避免觸摸，但對視障者而言觸摸又是生活不可或缺，在防疫上應如何處理？

依據上述問題，筆者整合專家學者意見提出以下呼籲：

一、發放社福券，幫助身障弱勢家庭和相關產業度過難關：每位身障者每月發放1萬元社福券，為期6個月：除了排富也要規定社福券使用範圍，如僅限於使用購買生活必需品和照護所需費用等等。預算約720億元。 其次是補助非營利機構、社會企業、庇護工廠等身障相關產業繼續維持運作。預算100億元。

二、協調村、里長、幹事和社工，定期打電話或訪視其轄區內之身障和獨居老人，協助掌握疫情。

三、協調村、里長、幹事和社工，協助其轄區內行動不便或使用資訊障礙者，購買、發放口罩。

四、身心障礙者到藥局購買口罩，請給予優先購買機會。

五、障礙者或日常生活照護者等，其中一方遭隔離、檢疫或確診時，應該要有因應疫情之支持方案，並且提供照護者足夠的防護用具。

六、全日住宿型機構，以及各類照護中心為群聚感染高風險地，應有完善防疫計劃及確診後之照護計劃，以確保機構內障礙者和工作人員雙方健康。

七、被隔離之聽障者，應使用視訊和文字溝通，取代電話訪視，避免造成溝通障礙。

八、政府應於特定、公開管道，提供完整疫情資訊，且均須有語音和手語協助。

九、盡速並定期召開「身障弱勢防疫彙報」，彙整身障弱勢疫情狀況，並研議各項扶持性措施。

十、中、長期應建立台灣社福數據庫，以隨時掌握我國社福需求、資源狀況。

十一、中、長期協調村、里長、幹事協同轄區社工，建構更完整的社福安全、防護機制。（作者為前立委、台灣公益聯盟理事長）