我以前有個室友是馬來西亞華人，中文跟所有的大馬華人一樣特別好。而且華文造詣確實深，文學功底也不錯，至少比我們的那個北京室友花生強。我那時候很天真，她長我們幾歲，博士已經馬上要畢業，經常教我倆美國的風俗習慣和做人道理。

難過時想吃麵疙瘩

雖然她為人很嚴格，但是是屬於對別人嚴格對自己更嚴格那種。那時候我們三個人在學校對面的小區租了個兩層的condo，臥室都在二樓。花生住主臥，我跟她住兩個次臥。也許她有些地方不太喜歡我，我面對她也有壓力，但我還挺喜歡她。

有天在家做飯時，她倒了一罐通心粉出來，加cheese在煮，說，「哎這個是好多美國人的comfort food哦。說起來，你的comfort food是什麼？」我說「什麼是comfort food？」她說，就是在你不舒服時，難過時，吃了給你安慰的食物。我立馬明白了，想了想說，我的comfort food是麵疙瘩。

麵疙瘩，有些地方也叫水上漂。我媽做疙瘩時會加雞蛋和鹽進去，麵有股蛋的香味。用西紅柿做湯讓疙瘩一個個飄起來。餐館裡的水上漂往往沒有那個雞蛋，呈白色，也比較精緻，個頭比較小。我媽做的麵疙瘩是麵粉在碗裡和著雞蛋滾了好幾道，個頭很大，帶著淡淡的黃色，混種湯裡蔥的香氣和番茄吊出來的鮮味，煮透之後吃起來外面軟裡面有嚼勁，非常香。

全亞洲泡麵都可以

記得剛上大學時，第一次放假回家，她問我想吃什麼好吃的，我很認真的想了想說我想吃麵疙瘩。她一聽眼淚都快出來了，說這孩子在學校都吃得啥。不想吃魚也不吃大閘蟹，就想吃麵疙瘩。說完就滿足我，給我搓了幾個大大的疙瘩，連著湯吃下去，特別滿足。

Comfort food的中文叫安慰食物，這個聽起來感覺跟安慰劑一樣，但我覺得比安慰劑可靈多了。看來comfort food不是單純的難過時能給你安慰的，是在思鄉時或者有了微妙情緒時可以給你安慰的。高熱量高碳水，可能大多數的中國人的comfort food都是一碗熱粥或者是一碗麵吧。再難過的冷風中走一下，回到家，煮一碗麵，靈魂好像跟胃能一起踏實。

在美國的第一年，我吃了這輩子沒吃過的那麼多的泡麵。我煮泡麵時，會加青菜，雞蛋，肉，蝦和魚丸，吃完一碗，非常踏實，體重也是踏踏實實的上去了。辛拉麵的麵塊比較勁道可以煮久點，出前一丁之類的熟得快但麵軟。明星的麵煮出來跟日式拉麵的味道非常像，烏龍麵是發揮餘地比較小的。另外還有新加坡的百勝廚叻，馬來西亞的媽媽麵，全亞洲都在為我的鄉愁服務。

鄉愁是媽媽的味道

我老覺得美國人沒法理解亞洲人或者歐洲人那種鄉愁，但其實看，不管是哪裡人，都有脆弱的時刻，需要的都是媽媽的味道。

但剛才在《杜瑟日記》裡看見他的三明治的故事，說起來現在自己不像幾年前或者小時候，這也想吃那也想吃，很多時候想想這個食物也就那樣，心思也就淡了。他說他經常看Yelp想吃這個那個，但最後煮一包大漢口。我說又是功德無限的大漢口，熱乾麵可能已經代替了麵疙瘩，成為我新的comfort food了。我前兩年發現淘寶上可以買很棒的乾鹼麵，自己煮了之後再過一次水，配上好的芝麻醬和蘿蔔丁還有酸豇豆，能做出跟店裡差不多水平的熱乾麵。同樣的還能做出水準很高的牛肉麵，這裡頭鹼麵是關鍵。

神奇的熱乾麵

曾經在學校時太想吃熱乾麵了，自己揉了鹼做了新鮮的鹼麵，然後做了熱乾麵。好吃是好吃，就是這個流程要兩天時間，等麵做好，我的鄉愁已經散了。而有了這種麵，我就能在秋風起時，不用辭官，也能及時的吃上一碗熱乾麵了。

熱乾麵很神奇。很多湖北人在湖北時不覺得有什麼好吃的，乾並且脹肚子。直到離開家鄉才知道自己有多想念它。我就有同學說，出差回來一定要吃，不離開是堅決不吃的。

這時我是在想，這麼多年了，我的comfort food好像從麵疙瘩變成熱乾麵或者別的麵了，雖然他們都能給我安慰，但是不一樣了。而我每次回家跟爸媽一起吃飯，媽媽習慣性的為我夾菜時，我時常說，媽，我已經不喜歡吃這個了，別給我了。

到這時，我倆都會有一點難過。我媽還是愛吃她愛吃的那些東西，她愛吃南瓜梗，雞爪，豬蹄這些，我小時候喜歡吃的好多東西，現在已經不太吃了。而又有很多我不碰的東西，現在能知道妙處。這麼多年大家在一起吃飯的時間實在不多，她沒有注意到有些變化，是這個變化讓我們難過了。

秋風起辭官為美食

小時候看《世說新語》，張翰在洛陽吹了個秋風，就突然想念吳中的菰菜羹、鱸魚膾，說當官沒意思跑回家了。鱸魚我經常吃，蓴菜羹什麼味道不知道，一直很嚮往。而我在杭州第一次吃到這個東西時，是無論如何也想像不了張翰居然為這個東西辭職了的。

但鄉愁說來就來，comfort food可能會變，鄉愁，這輩子可能都很難變了。（西叔／現居紐約）